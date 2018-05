'El tiempo roto', nueva novela de la escritora ecuatoriana Tamara Cadena Presentación. Tamara Cadena, Judesty, en la presentación de su tercera novela en la librería Ernaitza. La autora, que vive en Andoain desde hace 13 años, subraya en su obra la importancia de saber tomar las decisiones correctas para ser feliz En la presentación de la obra agotó todos los ejemplares que tenía a la venta MARIVI OLANO ANDOAIN. Sábado, 12 mayo 2018, 00:26

Tamara Cadena (Ecuador, 1967) presentaba esta semana su tercera novela 'El tiempo roto', en la librería Ernaitza. Judesty es el seudónimo que utiliza para firmar sus libros. «Es un nombre que utilizó desde hace 10 años para entrar en las redes y con el que firmo mis novelas. Me animan a firmar con mi nombre y apellidos pero por el momento no quiero cambiarlo», indica.

Tamara, para quien la escritura es una necesidad, nació en Ecuador y reside en Andoain desde hace 13 años. Su primera novela publicada, 'El acuerdo', es una historia de misterio y de romance que tiene como protagonista a una joven heredera de una gran fortuna que utiliza silla de ruedas debido a una discapacidad física. «Aunque hay similitudes con mi propia vida, la novela no es autobiográfica», aclara.

En su segundo libro, 'Un adiós sin nombre', situó la acción en la ciudad de Lisboa y tejió una historia en torno a la vida de una abogada en la que se mezcla el suspense y la intriga.

'El tiempo roto'

'El tiempo roto', su nueva novela, está escrita en dos tiempos verbales. «Es la historia de un joven irresponsable, vago, con una mala relación con su padre, irrespetuoso y que juega peligrosamente con las drogas», indica Tamara.

El mensaje que la autora quiere transmitir en este tecer libro se resume en la importancia de saber tomar las decisiones correctas en el momento preciso. «He querido sacar a relucir que existen situaciones en las que si no tomas la decisión adecuada con el tiempo puedes darte cuenta de que no eres feliz, de que te hallas en una situación cerrada. He querido reflejar que hay que saber enfrentarse a situaciones en las que la persona se encuentra ante el dilema de mantener lo correcto socialmente o elegir ser libre. Lo que quiero es que sea el propio lector el que se haga la pregunta de qué es lo correcto». Al igual que en sus dos primeras novelas, Judesty vuelve en esta tercera a recurrir al misterio y la intriga para ir desarrollando la historia.

Una charla entre amigos

«Fue una presentación entrañable, estoy contentísima con la respuesta del público», indica Tamara. La escritora contó con Mila Garralda como presentadora de un acto que, en palabras de la protagonista, «fue una charla entre amigos». 'El tiempo roto' está a la venta al precio de 14,00 euros y puede solicitarse en Ernaitza o a través de Amazon.