Récord de visitas para la exposición sobre mujeres trabajadoras Muestra. Itxaso Mendiluze junto a varias de las fotografías de mujeres que se muestran en la exposición del centro cultural Bastero. / DV El proyecto de Itxaso Mendiluze tendrá una segunda parte el año que viene y puede que se plantee editar un libro con las fotografías La muestra recoge imágenes de 70 mujeres que fueron motor de la economía local MARIVI OLANO ANDOAIN. Miércoles, 11 abril 2018, 00:21

Este sábado cerrará sus puertas la exposición sobre mujeres trabajadoras que se muestra en la sala de exposiciones de Bastero Kulturgunea desde los primeros días de marzo. La muestra, un proyecto de la andoaindarra Itxaso Mendiluze, presenta 220 fotografías en blanco y negro sobre 70 mujeres que fueron protagonistas en décadas precedentes. Mujeres que fueron motor de la economia municipal gracias al trabajo que realizaban al frente de sus establecimientos, desde comercios o bares, o en sus caseríos.

Desde su inauguración la exposición ha recibido la visita de buen número de vecinos. Itxaso Mendiluze dice que la muestra recibe una media de 40 a 50 personas diarias en las dos horas que, de lunes a viernes, abre sus puertas. «Estoy muy sorprendida por la aceptación que ha tenido la exposición. Sabía que las fotos antiguas siempre llaman la atención pero no esperaba que la gente me parara en la calle para felicitarme. Es muy emocionante ver que aprecian este proyecto. La acogida ha sido increíble», señala Itxaso.

La muestra, añade, ha batido récord de visitas. «La gente repite y vuelve a la muestra a ver detalles que le han comentado en la calle y que se le han pasado por alto. El boca a boca está haciendo mucho trabajo de difusión. Se habla de la exposición en la calle y es lo que hace que quienes todavía no han pasado decidan darse una vuelta».

Un proyecto de todos

Mendiluze recuerda que se le encargó preparar un proyecto para el Día de la Mujer. «Pensé en traer alguna exposición de mujeres feministas pero luego quise centrarme en hacer protagonistas a las mujeres del pueblo. Es una exposición para Andoain y he querido recopilar las imágenes y datos de las mujeres trabajadoras del pueblo». El primer paso fue recorrer virtualmente el municipio y situar en el mapa a las mujeres trabajadoras en décadas anteriores. El segundo, ponerse en contacto con esas mujeres o con sus descendientes para pedirles fotos y recabar información. «He tenido mucha suerte porque la gente ha sido muy amable. Me han cedido fotos personales y me han dado todo tipo de facilidades para sacar este proyecto».

La idea de Itxaso es organizar una segunda parte para el mes de marzo del año que viene. «Estoy ya trabajando en ello. Vuelvo a hablar con la gente para recopilar fotos. Hay zonas que están sin terminar y otras que todavía no he tocado, como Bazkardo plaza o las Casas del Pueblo. Mi objetivo es intentar recoger datos de todas las mujeres trabajadoras en el sector comercial hasta la década de los años 90».

Indica que se plantea también sacar un libro con todas las fotografías. «Sería bonito que quede algo físico», dice, un recuerdo de todas aquellas mujeres que en su día trabajaron para construir el Andoain de hoy. La exposición cerrará el sábado sus puertas pero, quienes no hayan visitado la muestra, tienen hoy, mañana y el viernes para hacer un viaje al pasado y conocer o recordar el auge comercial de las calle Mayor o Zumea, entre otras zonas.

Itxaso Mendiluze estará presente en la muestra mañana, jueves, y el viernes, desde las 16.00 hasta las 20.30 horas, para conversar con quienes quieran acercarse a la exposición, para recoger fotos o simplemente para intercambiar impresiones sobre este proyecto dedicado a las mujeres.

Mendiluze se muestra agradecida por la acogida que ha tenido esta idea. «Estoy muy contenta, veo que ha sido un proyecto que ha gustado. Es muy emocionante que te paren en la calle para felicitarte. Creo que esta exposición va más alla, despierta un sentimiento de recuerdo, de volver a ver a mujeres que han marcado la historia de Andoain».