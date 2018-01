Naiara Delgado ofrece un repaso de su obra pictórica La artista junto a parte de la obra que expone hasta el 17 de febrero en la sala de Bastero. / FOTOS UNANUE La artista andoaindarra inauguró ayer en Bastero una muestra que recoge una selección de cuadros, realizados desde la infancia hasta ahora MARIVI OLANO ANDOAIN. Sábado, 13 enero 2018, 01:25

En blanco y negro y con profusión de color, abstractos y retratos, paisajes y antropomorfos, acuarelas, óleos y tiras cómicas se exponen ordenadamente en la sala de muestras de Bastero. La artista andoaindarra Naiara Delgado Pérez inauguraba ayer en el centro cultural 'Nire Terapia = Artea' una exposición que recoge, como ella misma indicaba, «una selección de todos los cuadros que he realizado en mi vida, desde los 9 años hasta ahora que tengo 36».

Naiara explicaba en su primera exposición en Andoain que ha querido organizar su obra por temática y técnica. De esta manera, el visitante encontrará nada más acceder a la sala de Bastero una guía indicativa en la pared donde la artista señala los temas que habitualmente le inspiran y que van desde la abstracción hasta el retrato pasando por los denominados antropoformos, y las técnicas que emplea: dibujos en tinta china, óleos y acuarela, obras realizadas con rotulador, algún que otro collage y, actualmente, las tiras cómicas que publica todos los viernes en la revista Ataria que se edita en Tolosaldea. En la muestra incluye también los cuadernos de artista para que el visitante pueda ver el proceso de creación y la serie 'Emakume-etxea' sobre la maternidad.

El arte, su terapia personal

Naiara Delgado comenzó a pintar con 3 años en el Taller Creativo de Eduardo Arreseygor. «Siempre tuve muy claro a qué me quería dedicar. Con 15 años me trasladé a Pamplona a estudiar Bachillerato Artístico y más tarde hice Bellas Artes en Bilbao. Para mí el arte es mi terapia. No puedo estar una semana sin crear nada porque el arte es parte de mí», señala.

La andoaindarra, afincada desde hace años en Tolosa, se ha especializado también en realizar árboles genealógicos. «He realizado el de mi familia y algunos otros, siempre por encargo. También en los últimos tiempos me están encargando retratos y actualmente estoy pintando un mural en Lizartza sobre el Día del Euskera que comencé en noviembre y que si el tiempo lo permite quiero finalizar en las próximas semanas». La artista estuvo acompañada en la inauguración por su madre y hermanos entre otros miembros de su familia.

Parte de las obras que se muestran en la exposición están a la venta. La artista tiene un blog (naiaradelgado.blogpost.com) en el que va dando cuenta de sus últimas creaciones. Para contactar con ella se puede llamar al 677 340 685.