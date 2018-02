Microcréditos para combatir la exclusión social Representantes municipales y de las asociaciones Fiare, Cáritas y Stop Desahucios. / UNANUE El Ayuntamiento y la asociación Fiare firman un convenio para ayudar a financiar gastos necesarios a familias y personas necesitadas MARIVI OLANO ANDOAIN. Sábado, 3 febrero 2018, 00:58

El Ayuntamiento y la asociación Fiare firmaron ayer un convenio para regular las condiciones de concesión de microcréditos a familias y personas en riesgo de exclusión social. El Ayuntamiento otorgará una cantidad económica a la asociación Fiare, que será la encargada de gestionarla para conceder los microcréditos, de acuerdo a los informes que realizará Servicios Sociales. El objetivo principal del convenio es ofrecer una fuente de financiación a vecinos del municipio que necesiten un dinero para hacer frente a gastos imprescindibles para los que no existen ayudas sociales. Serán préstamos de cantidades pequeñas, desde los 600 hasta un máximo de 2.500 euros, para familias y personas que se encuentran en desempleo, en situación de pobreza o exclusión social y que no disponen de las garantías financieras que les exigen las entidades bancarias para poder solicitar un préstamo.

Las condiciones de estos préstamos serán más asequibles. Habrá un plazo máximo de 24 meses para devolverlo y se pagará una cantidad mensual que será el resultado de dividir la cantidad aceptada entre el número de meses, y que no podrá ser superior al 35% del ratio de endeudamiento.

Para poder solicitar estos microcréditos se han fijado unos ingresos máximos, de acuerdo al salario mínimo interprofesional y al número de personas que componen la unidad familiar. Según esto, las familias de 1 o 2 miembros deberán acreditar que no superan la cantidad de 1.061,40 euros; las de 3 o 4 miembros, los ingresos de 1.238,30 euros; y las de 5 o más miembros, la cantidad de 1.769 euros. Los solicitantes tendrán que acreditar mediante documentación que el gasto que deben realizar no puede ser financiado a través de ayudas sociales, y tendrán que estar empadronados en Andoain con un mínimo de 12 meses de antelación al momento de presentar la solicitud. También se exigirá no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento.

Los microcréditos irán desde los 600 hasta los 2.500 euros, a devolver en un máximo de 24 meses

Información y solicitudes

A partir del próximo lunes se podrá consultar la información sobre estos microcréditos tanto en Ataria (Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento) como en la página web www.andoain.eus, además de en las sedes de Cáritas, Fiare y Stop Desahucios de Andoain.

Las solicitudes para pedir microcréditos podrán presentarse a partir del día 15 de febrero, únicamente en la oficna Ataria, en la planta baja del Ayuntamiento.