Un festival flamenco con mucho duende Toñi Landa y Lurdes Motiño, de Zuena Emakumeen Elkartea. Soledad Ruz y Zuena organizan un festival de flamenco en beneficio de la asociación Clara Campoamor contra el maltrato a la mujer MARIVI OLANO ANDOAIN. Domingo, 20 mayo 2018, 00:37

Soledad Ruz, directora de la academia El Duende de la Sole, y la asociación de mujeres Zuena se han unido para colaborar estrechamente contra la violencia de género. Fruto de esta unión nace el festival flamenco que se organizará el próximo 1 de julio, a las 19.30 horas, en el auditorio de Bastero Kulturgunea. Soledad , una mujer especialmente sensible en el tema del matrato hacia la mujer, ha querido hacer del festival de fin de curso que organiza anualmente «algo especial». «En el centro de flamenco he tenido conocimiento de que alumnas mías estaban sufriendo maltrato, mujeres de diferentes estratos sociales. Es algo que la sociedad no puede consentir. Por eso he querido hacer algo. Mi idea era destinar la recaudación a alguna asociación de Andoain que trabajase contra la violencia de género, pero al no haber ninguna hemos decidido destinar la recaudación a beneficio de la asociación Clara Campoamor, que trabaja en apoyo a las mujeres que sufren maltrato y contra la violencia de género».

Aficionados y profesionales

El festival de flamenco tendrá dos partes diferenciadas. En la primera, 'Un grito... de mujer', bailará gente aficionada al flamenco. Sobre el escenario estará la profesora Lurdes Motiño, junto a ocho de sus alumnas, para bailar una coreografía que tendrá como acompañamiento musical la canción 'Este día', de Paco Candela, que habla precisamente del tema de la violencia contra la mujer. En la segunda, 'De raíz', estarán los profesionales.

Soledad Ruz bailará acompañada de Kelian Jiménez, uno de los bailaores más importantes en este momento. Al cante estará El Cancu y a la guitarra Kilino Jiménez. También colabora el Ballet Ahlam. Las entradas tienen un precio de 12 euros y están a la venta en la taquilla de Bastero, en la asociación Zuena, en Dantzagune (Errenteria), Arlequín (Donostia), academia Analia Bellydance (Irun) y en el centro El Duende de la Sole ( Donostia). Habrá también fila 0 para quienes quieran hacer donativos, a través de la cuenta ES07 2095 0000 70 9106910037.Toñi Landa, presidenta de Zuena, y Lurdes Motiño, profesora de baile, se han implicado a fondo en esta iniciativa y animan a asistir al festival.«Hay que organizar más actividades solidarias de este tipo, lo tenemos en la mano y podemos hacerlo», señala Motiño. La presidenta de Zuena aprovecha para hacer un llamamiento a colaborar. «A quien le guste el flamenco tiene una excusa para acudir. A quien no le guste puede hacer donativos».