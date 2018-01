Enero se estrena en Bastero con arte y rock, teatro y retransmisión de ópera Teatro. El actor Javier Liñera en una escena de la obra 'Barro Rojo' que trae el viernes a Bastero. El rock de Elliott Murphy y Olivier Durand volverá al escenario del auditorio el viernes 26 Este viernes se inaugura la exposición de Naiara Delgado y Javier Liñera representa 'Barro rojo' MARIVI OLANO ANDOAIN. Martes, 9 enero 2018, 00:18

Arte, teatro, ópera, rock y payasos estrenan el año en el escenario de Bastero Kulturgunea. La agenda cultural para este primer mes del año abría sus páginas con la presentación este domingo pasado del musical 'Go!azen 4.0' y continuará este próximo viernes con dos actividades más. A las 19.00 horas con la inauguración de la exposición 'Nire terapia: artea', de la artista Naiara Delgado Pérez, que presenta parte de su obra en la sala de muestras del centro cultural. «Llevo toda la vida entre cuadernos y pinturas. Me ingresaron en el hospital con tres años y se me olvidaron las pinturas, ¡menuda tragedia! Enseguida me las trajeron para que me tranquilizara. El arte es mi esencia y disfruto pintando», señala Naiara. La artista añade que la exposición mostrará una selección de las diferentes obras que ha realizado en su vida.

La muestra se inaugurará este viernes y podrá visitarse hasta el 17 de febrero, de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas y los sábados, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

El viernes habrá una actividad más. En este caso, en el auditorio con el actor Javier Liñera como protagonista. Liñera representará 'Barro Rojo', un espectáculo que se presenta como un viaje por el pasado y el presente, por la historia actual del protagonista y por el pasado de su tío gay, un hombre que fue encerrado en un campo de concentración y luego en la cárceles de Franco. Es la historia de los gays que vivieron en los campos de concentración europeos y en las cárceles de la España franquista, la historia de dos realidades diferentes. La obra teatral se cuenta estrenándose como un cabaret para llegar al drama, desde la risa hasta el llanto. La representación se ofrecerá a las 21.30 horas. Las entradas cuestan 12 euros y son numeradas y habrá Hora Joven al precio de 3 euros.

'Madama Butterfly'de Giacomo Puccini estrenará el martes 16 la temporada de retransmisiones en diferido de óperas. La proyección se ofrecerá a las 20.15 horas. La entrada en venta anticipada costará 7 euros y el mismo día tendrá un precio de 9 euros. En febrero se ofrecerá la ópera 'Rigoletto', y en marzo 'Tosca'.

El concierto de rock del músico y compositor Elliott Murphy y de Olivier Durand, programado para el viernes 26, a las 21.30, y los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots , que estarán con el espectáculo 'Borobilean' en el auditorio el sábado 27, en sesiones a las 16.30 y 18.30 horas, completarán la agenda cultural para este inicio de año.