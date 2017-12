Duintasuna Elkartea se concentra para reclamar una pensión digna Concentración. Miembros de Duintasuna Elkartea reclamaban ayer en Goikoplaza un sistema público vasco de pensiones. / UNANUE Miembros de la asociación celebraron ayer una reunión en Urigain, seguida de una concentración en Goikoplaza MARIVI OLANO ANDOAIN. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:08

La asociación Duintasuna encargada de defender los derechos de jubilados y pensionistas en Gipuzkoa organizó ayer una reunión en la Casa de Cultura Urigain para debatir como tema principal de la sesión la reclamación de una pensión digna de 1.080 euros para todos los pensionistas del País Vasco.

La asociación recogía hace un año un total de 71.724 firmas en defensa de una pensión digna. Las firmas se llevaron al Parlamento para apoyar su reclamación. A esto se unían las reuniones que representantes de Duintasuna Elkartea mantenían con los partidos políticos representados en el Parlamento. «Nos prometieron que iban a tratar el tema y hasta hoy. No tenemos ninguna respuesta. Todo han sido buenas palabras por parte de los políticos y luego si te he visto no me acuerdo», señalan desde la asociación. Esta dejación por parte de los políticos ha hecho que Duintasuna Elkartasuna vuelva a retomar el tema y anuncie movilizaciones como la que se organizaba ayer, a la 1.00 de la tarde, en Goikoplaza, para reclamar un sistema público vasco de pensiones.

La asociación lleva tiempo reivindicando pensiones dignas y denunciando las preocupantes situaciones que vive este colectivo, en muchos casos con dificultades para llegar a fin de mes. Duintasuna Elkartea recordaba que el 26% de la población de Gipuzkoa es pensionista y, la mitad de ellos, un 13% de los guipuzcoanos, está cobrando una pensión inferior a los 1.080 euros. Duintasuna incluye en el debate para las próximas semanas los presupuestos 2018 para Gipuzkoa y el foro del Consejo de las Personas Mayores.