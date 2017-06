La compañía Dantzaz preestrena la pieza 'Youth', esta tarde en el auditorio Preestreno. Bailarines de Dantzaz el pasado mes de marzo en un ensayo general en Bastero. / UNANUE Creada por Wubkje Kuindersma, podrá verse a las 19.30 horas en el escenario del centro cultural Bastero, con entrada gratuita MARIVI OLANO andoain. Viernes, 30 junio 2017, 00:13

La compañía Dantzaz ofrecerá esta tarde en el auditorio de Bastero Kulturgunea el preestreno de la pieza 'Youth', que la creadora Wubkje Kuindersma ha desarrollado durante su residencia en el Centro de Creación Coreográfica Internacional de Dantzaz.

El resultado de este proceso artístico se podrá ver esta tarde en preestreno en Andoain, a partir de las 19.30 horas, con entrada gratuita.

La obra 'Youth' es una reflexión sobre el modo en que llevamos los tesoros de nuestra juventud, que permanecen toda una vida con nosotros. A medida que pasa el tiempo, Wubkje explica que «todo puede cambiar, pero en nuestro interior siempre permanece quién hemos sido».

Piezas del compositor inglés Henry Purcell y temas optimistas de los años 50 y 60 como el mítico 'Sherry' de The Four Season o el clásico 'Love me tender' de Elvis Presley conviven en este trabajo que conecta a la perfección con la juventud de los 12 bailarines de la compañía Dantzaz.

Preestrenos en Bastero

El preestreno de las obras de Dan-tzaz en el centro Bastero está ligado al convenio firmado por la compañía de danza y el departamento de Cultura. En este convenio se establece que el auditorio del centro cultural será el escenario en el que se prepararán algunas de las obras de esta compañía de baile, considerada como una de las mejores del País Vasco.

A cambio, se ofrecen pases libres al público en los ensayos generales que realizan los bailarines y que se presentan como preestrenos de las obras.

El pasado mes de marzo se puso en práctica este convenio con el preestreno de la obra 'Prelude to a wasted tear' del coreográfo Itzik Galili, y esta tarde se podrá ver un nuevo preestreno, en esta ocasión de la mano de la coreógrafa Wubkje Kuindersma.