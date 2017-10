El cierre al tráfico de la cuesta de Ayerbe se debatirá de nuevo en otra comisión Cuesta de Ayerbe. / UNANUE DV ANDOAIN. Martes, 3 octubre 2017, 00:24

El cierre al tráfico de la cuesta de Ayerbe, un tema que movilizó a los usuarios y vecinos de la zona hasta tal punto que recogieron 500 firmas para solicitar la reapertura de este paso, sigue a día de hoy pendiente de una solución definitiva.

Los promotores de la petición de apertura de esta cuesta al tráfico han querido hacer una cronología de los hechos para dar a conocer la situación del caso. Así, recuerdan que el 19 de julio registraron en el Ayuntamiento las 500 firmas que pedían la reapertura de esta cuesta. Al día siguiente mantuvieron una reunión con la alcaldesa y el concejal delegado de Urbanismo, Agustín Alberro, en la que se les informó que «ante la demanda vecinal darían otro enfoque al tema y pedirían un nuevo informe a los técnicos municipales». El 21 de septiembre, en la comisión de Urbanismo, la concejal del PSE-EE, Maider Láinez, pregunta sobre el tema. El día 25 los promotores de la recogida de firmas son convocados a acudir a la comisión de Servicios, una sesión en la que «el jefe de la Policía municipal presenta el mismo informe escrito en mayo, a razón del cual se cerró dicho paso», y en la que los promotores de las firmas achacaron el equipo de Gobierno que «en este caso la cercanía y transparencia hacia la ciudadanía había sido claramente deficiente».

En estos momentos, según señalan, el PNV mantiene su postura a favor de reabrir la cuesta al tráfico. El PSE-EE cambiaría el sentido de su voto y apoyaría la apertura añadiendo medidas que garanticen la seguridad a los peatones. EH Bildu y Ganemos Andoain se mantienen de acuerdo en el cierre de la cuesta; e Irabazi Andoain se mostraría proclive a la apertura con mejoras. En la reunión no participó el concejal no asdcrito. El tema se volverá a llevar a la próxima comisión de Servicios. Independientemente del resultado de la votación que salga, los promotores de la recogida de firmas señalan que no están en absoluto de acuerdo con el proceder del equipo de Gobierno, porque entienden que su actuación «no ha sido coherente con su lema de cercanía y transparencia». Por otra parte, agradecen la implicación y apoyo de los vecinos en este asunto.