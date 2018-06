Un 'aperitif' para el Festival de Rock Aperitif. El grupo de Andoain The WC Grooves, en el cartel que anuncia el concierto del sábado. Tres grupos ofrecerán conciertos el sábado por la mañana en las plazas Zumea, Bastero y Goikoplaza | La iniciativa cuenta con la colaboración de doce bares y con el apoyo del Ayuntamiento MARIVI OLANO ANDOAIN. Jueves, 14 junio 2018, 08:19

El Festival de Rock que reunirá este sábado por la tarde a los aficionados al rock and roll en el escenario al aire libre de Nafarroa plaza tendrá este año un interesante aperitivo por la mañana para hacer llegar el rock a otro tipo de público.

Los andoaindarras The WC Grooves, los donostiarras Howdy y el grupo de Gernika The Riff Truckers, que presentará su tercer disco, dan nombre a este 'aperitif' que estrenará la jornada de mañana del festival llevando el rock a tres plazas diferentes. The Riff Truckers estará a las 12.00 horas en la plaza Zumea; Howdy, grupo que toca desde el country al rock, actuará a las 13.00 en la plaza de Bastero; y The WC Grooves tocará a las 14.00 en la zona de las terrazas de la plaza de arriba.

Impulso al festival

La iniciativa de ofrecer este aperitivo musical al festival tiene como promotor principal a Oscar Uribesalgo, batería de The WC Grooves. «Visto que festivales como el Irun Rock y el Kutxa Kultur Festival dan importancia a los conciertos de mediodía hemos querido hacer algo similar en Andoain. La propuesta ha contado con el apoyo de 12 bares y la colaboración del Ayuntamiento, que han respondido apostando por esta iniciativa», señala Oscar.

Los bares que han querido sumarse a esta nueva idea son Muga, Amama Klaudia, Zeru, Txitibar, Danena y Txalaka en la zona de Zumea plaza; Anaiak, Maiton, Olloki y Aterpe en la zona de Goikoplaza; y la cafetería Bastero y Etxeberria Hiru en la zona centro.

Uribesalgo dice que la intención es dar un impulso al festival y, al mismo tiempo, al comercio local teniendo en cuenta que a mediodía es cuando más gente se ve en la calle. También se pretende empujar a grupos euskaldunes a hacerse un hueco en el festival de rock. «Tenemos un festival que está considerado como uno de los mejores al aire libre y hay que aprovechar este tirón para que, además de los grupos internacionales, haya otra alternativa para grupos con otra proyección. Con esta iniciativa de conciertos por la mañana pretendemos que la gente venga a Andoain, que coma en el pueblo. Es una iniciativa bonita que seguramente continuará en próximos años y a la que pretendemos sumar a otros colectivos como la asociación de comerciantes y hosteleros Salkin y a más número de bares y comercios», apunta Uribesalgo.

Un proyecto que va a más

El grupo andoaindarra The WC Grooves inicia este proyecto musical en octubre de 2015 con Oscar Perales (guitarra y voz), Dani Pagola (bajo), Sergio Vicente (guitarra) y Oscar Uribesalgo (batería), para dar salida a su afición musical. Comenzaron versionando a grandes leyendas del hard rock como Led Zeppelin y Deed Purple para introducir más tarde canciones de su propia cosecha.

La música de este cuarteto de rock ha ido cuajando poco a poco entre la afición, abriéndose un hueco en la escena musical. El año pasado tocaron, entre otros escenarios, en la sala Pagoa y Bonberenea, han pisado los escenarios de Oñati e Irun, tienen también programado un concierto en Orio y estarán, por supuesto, en las fiestas que el barrio de Karrika celebrará este próximo mes de julio.

Entre los meses de febrero y abril grabaron siete canciones con Iñigo Garrido, del grupo R, y el 1 de mayo presentaban su primer single en internet, en su canal de youtube y en facebook. El batería del grupo adelanta que la idea es poder contar físicamente con este trabajo, titulado 'You make my day', para septiembre u octubre. Sus canciones están escritas en inglés, idioma que domina la voz del grupo, Oscar Perales.

Sus ensayos son todos los viernes en los locales del frontón Arrate. «Estamos contentos y muy ilusionados. Hemos conseguido sacar adelante nuestra ilusión y en esta labor los cuatro tenemos que agradecer el apoyo que nos han prestado nuestras familias y amigos», dice.

Para el concierto del sábado tienen previsto cantar un repertorio de 12 canciones. «Queremos que tanto la gente de Andoain como quienes se acerquen de otras localidades nos vaya conociendo».