Andoain, Hernani y Usurbil critican la reducción de servicios de autobús DV ANDOAIN. Domingo, 8 octubre 2017, 00:20

Los alcaldes de Andoain, Hernani y Usurbil presentaban esta semana en la Diputación Foral de Gipuzkoa una petición para emplazar a la institución foral a sentarse a hablar sobre el anteproyecto de los servicios de autobús en las líneas de Tolosa, N-1 y Buruntzaldea que la institución foral ha sometido a exposición pública.

Los alcaldes afirman que este anteproyecto conllevará una reducción importante de los servicios de autobús en las líneas de Tolosa, N-1 y Buruntzaldea, y critican el hecho de que los ayuntamientos afectados no hayan sido informados. En este sentido, la alcaldesa de Andoain Ana Carrere indicaba que el anteproyecto plantea una reducción importante de servicios.

«No sabemos en qué datos se han basado para plantear este anteproyecto porque no se nos ha informado, no se han puesto en contacto con nosotros y ni siquiera se ha enviado el anteproyecto a los ayuntamientos». Carrere criticó que los ayuntamientos hayan tenido que enterarse de este proyecto por el Boletín Oficial de Gipuzkoa, «por medios no oficiales ya que la Diputación no nos ha comunicado ni que se había publicado ni que comenzaba el plazo de alegaciones».

Según señaló, la reducción de servicios incidirá en los sectores más débiles como las mujeres y las personas mayores, y principalmente en las mujeres que trabajan en el servicio doméstico o en el cuidado de personas.