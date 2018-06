La agenda de junio, con conciertos en Bastero y Festival de Rock El sábado 16 se celebrará una nueva edición del Festival de Rock en plaza Nafarroa, y el jueves 21, concierto de la orquesta Emsamble Moxos El grupo Natural Project actúa este sábado y la cantante Izaro lo hará el próximo viernes 15 MARIVI OLANO ANDOAIN. Jueves, 7 junio 2018, 00:17

La agenda cultural de este mes de junio concede un importante hueco a la música con cuatro conciertos diferentes, tres de ellos en los escenarios de Bastero Kulturgunea, y el cuarto, el Festival de Rock, en Nafarroa plaza.

Natural Project, un grupo con base entre Donostia y Andoain, que cuenta con Estanis Elorza (voz y bajo), Ales Martín (guitarra y teclados), Aitor San Sebastián (batería), Beñat Ruiz (guitarra y coros), Iñaki Barrenetxea, 'Barrenes' (guitarra) y Juan Pablo Valdecantos, 'Jampa' (teclados), pisará el escenario del salón de actos del centro cultural este sábado, a las 8 de la tarde, para presentar su nuevo trabajo 'Esther', calificado como «una explosión de autenticidad y sinceridad musical y artística». Las entradas están a la venta a 8 euros.

Izaro llega con 'Eason'

El viernes 15, a las 21.30, Bastero recibirá a Izaro, una joven artista que está consiguiendo muy buenas crísticas tanto con sus discos como por sus directos. 'Om' es el título de su primer trabajo, que le abrió las puertas en el panorama musical euskaldun, y ahora llega para dar a conocer 'Eason', un segundo trabajo con el que ha llenado escenarios como el teatro Arriaga de Bilbao o el Victoria Eugenia de Donosti. El concierto se ofrecerá en el auditorio y las entradas, numeradas, cuestan 12 euros.

Para el sábado 16, a partir de las 6 de la tarde, se reserva el Festival de Rock. La undécima edición tendrá como protagonistas a los grupos The Legendary Tigerman (Portugal), Boss Hog (Estados Unidos), los londinenses The Coal Porters, los australianos The Kill Devil Hilss, Tulsa (Irun) y Birkit (Gasteiz- Vitoria).

La agenda de conciertos cerrará con la orquesta Emsamble Moxos, de la amazonia boliviana. Estarán el jueves 21, a las 8 de la tarde, en el auditorio con el espectáculo 'Pasión Moxos'. Entradas, a 10 euros.

Primeras raquetistas

La exposición fotográfica sobre mujeres raquetistas, que incluye también un documental, se inaugurará mañana, viernes, a las 19.00 horas, en la sala de muestras de Bastero. La exposición podrá visitarse hasta el día 22 de este mes. El martes 12, a las 18.30, se proyectará el documental en el salón de actos.