El Festival de rock cumple una década

Con un «cartelazo», como han definido algunos medios especializados, se presentará el sábado la décima edición del Festival de rock, como siempre en el escenario abierto de plaza Nafarroa y, como en estos últimos diez años, con entrada gratuita.

El grupo euskaldun Belarmiñak, con Iki Poliki (guitarra y voz), Eñaut Maiz (bajo y voz), Ilargi Agirre (batería) y Joxi Ubeda (guitarra y voz), estrenará el escenario rockero a las 6 de la tarde. 50 minutos después subirá Peralta, el grupo de Gijón que reúne a cuatro grandes músicos: Marcos Montoro (guitarra y voz), Angel Kaplan (guitarra y voz), Pablo González (batería y voz) y Juancho López (bajo).

A las 19.45 se anuncia a Penny Ikinger, leyenda del rock de las Antípodas, que estará acompañada por Dimi Dero (batería) y Vinz Guilluy (bajo) y tendrá al guitarrista Johnny Casino como artista invitado.

El cartel de la décima edición se completa con el dúo frances The Limiñanas formado por Lionel (bajo, guitarra, piano y voz) y Marie (batería, voz), queactuarán a partir de las 21.40 horas; con el rock alternativo del grupo inglés The Bevis Frond que conforman Nick Saloman, Ade Shaw, Andy Ward y Paul Simmons, anunciados a partir de las 23.15; y con el cierre rockero del compositor, cantante y productor sueco Ebbot Lundberg, que estará arropado por The Indigo Children.

Conciertos de órgano

La programación que organiza la comisión de Cultura en Bastero Kulturgunea ha dado por cerrada la temporada y, antes de volver a abrir sus puertas el próximo septiembre con la programación de cine, invita a disfrutar el sábado, desde las 18.00 horas hasta la madrugada, del Festival de rock.

Cultura destaca además los dos conciertos de órgano que se ofrecerán esta próxima semana en la iglesia parroquial de San Martín de Tours. El primero de estos conciertos se ha programado para el miércoles 21 y se organiza con el objetivo de homenajear al compositor, director de coro, pedagogo y organista Pedro Aizpurua Zalacain.

Nacido en Andoain en 1924, Aizpurua reside en Valladolid desde 1960, de cuya catedral es Canónigo Maestro de Capilla. Es autor de 'Salve Regina', la Salve que compuso para corresponder a la petición que realizó Agustín de Leyza y Latijera para que se cantara una salve en su nombre como agradecimiento por haber costeado la construcción de la iglesia de San Martín, y que todos los años se canta la víspera de San Juan.

En el concierto se escucharán composiciones suyas, entre ellas la Salve, interpretadas por la organista andoaindarra Ana Belén García, las violines Arantzazu Mujika y Larraitz Oiartzabal, y el dultzainero Iñaki Eguren, y se podrá escuchar además las voces del coro Alberto Agirre y de los coros de la Escuela de Música.

Concierto de García y Sakato

El jueves 22, a las 8 de la tarde, Ana Belén García y Mami Sakato ofrecerán un segundo concierto de órgano, a las 20.00 horas, en San Martín. En su repertorio incluirán sonatas de Mendelssohn, obras de Schumann, Franck y Tchaikovsky.

García y Sakato repetirán este concierto el día 25 de este mes en la basílica de Santa María del Coro de Donostia.