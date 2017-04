Oroituz mantiene viva la memoria de las víctimas del franquismo

La asociación Oroituz Andoainen recordó ayer a las 25 víctimas fusiladas durante el franquismo, con motivo del homenaje que organizaba en la plaza Alfaro del barrio Etxeberrieta.

Familiares de las víctimas realizaban una ofrenda floral en un acto que arrancaba con los txalapartaris Alex de Lucas y Jon Etxeberria, y continuaba con el aurresku de honor que bailaba el dantzari Unai Barrutia, de Urki Dantza Taldea, con el acompañamiento del txistulari Jon Ander Belamendia, y con los bertsos de Jon Beloki.

Lurdes Arteaga, miembro de Oroituz, se dirigia a los familiares de los represaliados para señalar que «desgraciadamente, un año más, tenemos que lamentar que vosotos, víctimas de la barbarie franquista, sigáis sin ser consideradas víctimas con plenos derechos, víctimas del terrorismo franquista. Como mucho, que sigáis siendo consideradas víctimas de tercera categoría, con derecho a homenajes y reconocimientos oficiales, pero poco más».

Arteaga afirmó que no estaría de más que los políticos se miraran en el espejo de su pasado y se aplicaran el cuento. «Sobre todo aquellos que a día de hoy continúan sintiéndose orgullosos por las decisiones tomadas tras la muerte de Franco. Que decidieron optar por la reforma política que decretó la amnesia histórica, por esa reforma que os dijo a todas las víctimas del franquismo que os olvidarais de lo ocurrido, que os olvidaseis de preguntar dónde estaban vuestros hermanos, esposos, padres... Que mejor era no remover el pasado para no herir viejas heridas».

En nombre de Oroituz, Arteaga subrayó el compromiso de la asociación para continuar trabajando por los derechos y la memoria de las víctimas del franquismo, y señaló que prosiguen con el trabajo de recopilar fotografías y documentación de las 25 personas fusiladas en Andoain para completar expedientes personales de cada una de ellas con la esperanza de que en algún momento esa información sirva para encontrar la justicia y la verdad.

Uribelsago, Irigoras y Arana

Oroituz aprovechó la celebración del acto para recordar a tres personas fallecidas este año que mantuvieron viva la memoria histórica de Andoain. Fernando Uribelsago, director de la banda republicana, Felicitas Irigoras, miembro del coro de la banda, y Juliana Arana, hermana de Manuel y Joxe, dos víctimas de la represión franquista.

Banda y coro republicanos

La banda y el coro republicanos, dirigidos por el músico Joxemari Oiar- tzabal, ofrecieron un repertorio de canciones republicanas. Sonaron la 'Marcha triunfal', 'A las barricadas', 'Si me quieres escribir', 'Hijos del pueblo', 'O Bella Chao', 'La Internacional' y 'Eusko Gudariak'. Este año, como novedad, se interpretaba la canción 'Viva la quinta brigada', del cantautor irlandés Christy Moore, sobre los voluntarios socialistas irlandeses que lucharon en la Guerra civil contra Franco, y que se dedicó a la memoria de Fernando Uribesalgo y Felicitas Irigoras. Para finalizar, se cantaba la canción 'Justizia denontzat'.