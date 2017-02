Concierto bufo de la Musika Eskola con ritmos de New Orleans de los años 30

Espirituales negros y ritmos rag-time se escucharán esta tarde en el concierto bufo que, con el título 'New Orleans', ofrecerán los alumnos de talleres musicales de la Escuela de Música, a las 6 de la tarde, en el auditorio del centro cultural Bastero.

Un grupo de 90 niños y niñas de 4 a 7 años, alumnos de talleres musicales de la profesora Txitxu Castro, participarán en este concierto, que contará también con la presencia de los coros infantil y joven que dirige la profesora Katrin Iturralde y el acompañamiento al piano de Myriam Ulanga.

El repertorio elegido para el Viernes de Carnaval trasladará a los asistentes a la ciudad de New Orleans, a la década de los años 30. Espitiruales y piezas de rag-time se suman al programa de obras que interpretarán los alumnos. 'Swing Low, Oh went the saints, swing low', 'Down by the riverside', 'Dubabda', 'Go down Moses' y 'Oh happy day' son algunas de las piezas que interpretarán los coros, en algunos casos con el acompañamiento de alumnos de talleres musicales y en otros en solitario. Por su parte, los alumnos de los tres cursos de talleres musicales ejecutarán, entre otras melodías, las piezas 'Jazza dantzatzen', 'Jazz Pizzicatto' o 'Rag Time Dance'.

El Viernes de Carnaval incluirá además en su programa una fiesta de disfraces, a las 17.30 horas en el Centro de Servicios Sociales, y una merienda especial para las cuadrillas de jóvenes.

Mañana, la fiesta comenzará a las 11.30 horas con la kalejira de la comparsa de gigantes y cabezudos. Saldrán desde el Centro de Servicios Sociales y pasarán por Kale Nagusia y Zumea hasta plaza Zumea. El desfile de disfraces, en el que participarán 22 comparsas, la kalejira de alumnos de Soinuak y la fiesta disco para los jóvenes centrarán el programa festivo del Sábado de Carnaval.

Cierre de calles

La Policía Local comunica que, debido a la celebración del desfile de comparsas de carnaval, el tráfico quedará cortado desde las 16.00 hasta las 19.00 horas y afectará a las calles Karrika, Aita Larramendi, Martín Ugalde, Zumea, Kale Berria, Olagain auzoa, Joakin Larreta, Bertxin, Juan Bautista Erro, Nagusia y La Salle.

La policía Local recomienda que no se utilicen los vehículos en el horario indicado y recuerda que los autobuses verdes recogerán a los viajeros en la parada entre Sorabilla y Aiztondo en los dos sentidos. En la parada de Bazkardo, únicamente se recogerá a los viajeros en el servicio de horas en punto y de y media en los autobuses con destino a Donostia.

Los autobuses de Garaiar solo recogerán viajeros en las paradas de Bazkardo y Kaletxiki.