Imanol Iribarren presenta hoy su concierto de jazz de fin de curso

Imanol Iribarren García ofrece esta tarde el segundo de los conciertos programados por la asociación DEIadar en la antesala del Festival de Piano.

Iribarren actuará acompañado por un grupo de compañeros de Musikene y ofrecerá un repertorio que incluirá las piezas 'There Is No Greater Love', de Isham Jones, 'Someday My Prince Come', de Frank Churchill, 'Nardis', de Miles Davis, 'Oleo', de Sonny Rollins, '26-2', de John Coltrane, y 'Tío Macaco', de Michael League. Estas dos últimas con arreglos realizados por el propio Iribarren. El repertorio se completará con dos piezas compuestas por el joven músico andoaindarra, tituladas 'Frío Bossa' y 'Mío'.

El concierto se ofrecerá a las 19.00 horas en el salón de actos de Bastero Kulturgunea, con entrada gratuita. Iribarren estará acompañado por un grupo de compañeros de Musikene, centro en el que estudia. Estarán Martin Holland Flores (batería), Jesús García González 'Chuchi' (contrabajo), David Cid Ibáñez (piano), Asier Ardaiz Martín (trompeta) y Jon Zufiaurre Marco (saxofón tenor).

La actuación que se presenta esta tarde es el proyecto de fin de curso de Imanol Iribarren, un proyecto creado por el andoaindarra como cierre a sus estudios musicales.

Trayectoria de Iribarren

Imanol Iribarren García comenzó a estudiar piano con 5 años en la Escuela de Música de Andoain con la profesora Myriam Ulanga. Con 12 años completó los estudios de Grado Medio en el Conservatorio Francisco Escudero de San Sebastián y, posteriormente, en Musikene, finalizó piano y acompañamiento vocal con 19 años. Además del piano toca el trombón, instrumento que tocará esta tarde, y actualmente está estudiando 4º curso en la modalidad de Trombón Jazz. En su trayectoria musical ha recibido numerosos premios y menciones en certámenes musicales y ha formado parte de grupos de música en Euskadi, entre ellos Gozategi y Egan.

Alumnos de la Escuela

Mañana, a las 7 de la tarde, serán los alumnos de piano de las profesoras Txitxu Castro y Myriam Ulanga los protagonistas del tercer concierto, que se ofrecerá también en el salón de actos del centro cultural. El viernes, el programa musical se cerrará con un concierto didáctico, a las 17.30 horas, en el auditorio.