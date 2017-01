El Presupuesto 2017 incidirá en el área social, el empleo y las obras de mantenimiento municipal

EH Bildu, PNV, Ganemos, Irabazi y el concejal no adscrito Alvaro González, aprobaron el jueves el presupuesto municipal para 2017, que ascenderá a 23.039.000,76 euros. Serán unos presupuestos sin déficit ni necesidad de contratar préstamos, por lo que se cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para hacer frente a los gastos el Ayuntamientos dispondrá de más de 9.000.000 de euros de ingresos procedentes de la recaudación de tasas e impuestos, algo más de 9.300.000 euros que llegarán del Fondo Foral, otros 4.140.000 euros de las subvenciones que conceden las instituciones y 400.000 euros más de otros ingresos.

La alcaldesa Ana Carrere señaló que la diferencia entre gastos e ingresos (370.000 euros) permitirá hacer inversiones mediante los ingresos ordinarios. Entre las inversiones previstas mencionó las obras de mejora en el parque de la calle Doktor Huizi, la reparación de viales públicos, las reformas en viviendas municipales, las partidas de 20.000 euros para obras en el colegio Ondarreta y otra cantidad similar para la Escuela infantil Galardi o la poda especial de árboles. Carrere destacó que este presupuesto incrementa las partidas económicas en el área de Servicios Sociales, y recordó que, además de las ayudas para el pago de recibos de energía eléctrica, se ofrecerán microcréditos para necesidades básicas y un sistema de becas para actividades extraescolares a familias con recursos económicos insuficientes. Empleo y obras de mantenimiento contarán también con incremento presupuestario.

Un acuerdo mayoritario

Marijose Izagirre (PNV) señaló que el presupuesto, «en cuya definición hemos participado», responde a las necesidades y preocupaciones de los vecinos. Olga Hernández (Ganemos) recordó que recoge la propuesta de ofrecer defensa jurídica a personas en riesgo de deshaucio y subrayó que se ha avanzado en compromisos de participación y transparencia en defensa del bien común. Jorge Mourinho (Irabazi) destacó la relevencia de los compromisos alcanzados para avanzar en la publificación de servicios municipales y en acuerdos sobre fiscalidad; y el concejal Alvaro González destacó que es un presupuesto que profundiza en la parte social, con inversiones potentes para solucionar y dar respuesta a los problemas más acuciantes de la ciudadanía.

El portavoz de EH Bildu, Jon Zulueta, hizo una valoración positiva del trabajo realizado en 2016 y calificó el acuerdo con la mayoría de los partidos de la oposición de «amplio cuantitativamente y plural desde el punto de vista cualitativo».

Nota crítica del PSE-EE

«Da la sensación de que 2016 ha sido un año casi perfecto. Sentimos poner la nota crítica pero no lo vemos así. Faltaría más que no se hubieran ejecutado obras si se pidió un préstamo de 3.400.000 euros». Maider Láinez, portavoz del PSE-EE, partido que votó en contra del presupuesto porque no responde a las prioridades que se marcaban los socialistas, afirmó que «si ha habido luces» en la gestión de EH Bildu, «pero también muchas sombras, y algunas de ellas importantes». Entre éstas últimas criticó la decisión unilateral del equipo de Gobierno de retirar los contenedores soterrados sin consultar con el resto de partidos o la obra para trasladar la parada de autobuses y la zona de carga y descarga que se llevó a cabo en la calle Zumea.