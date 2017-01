Eguzki reclama al Gobierno Vasco que invierta en sanear la regata Errekabeltz-Ziako

El colectivo ecologista Eguzki reclama al Gobierno Vasco que invierta en los proyectos de saneamiento pendientes, «que siguen acumulando retrasos, fundamentalmente porque no realiza las inversiones a las que en su día se comprometió», e incluye entre estos proyectos el saneamiento de Ziako Erreka o Errekabeltz, que afirma que ya figuraba en el Acuerdo Marco interinstitucional para la construcción de infraestructuras hidráulicas en Gipuzkoa en el periodo 2007-2011. La organización ecologista denuncia que «esos trabajos no solo no se han realizado, sino que, según la nueva planificación aprobada este mismo año que acabamos de dejar atrás, no está previsto acometer el grueso de los mismos hasta el periodo 2022-2027».

Eguzki asegura que esto supondrá que la regata Ziako va a seguir vertiendo directamente al Oria, «y no precisamente las aguas residuales de cuatro caseríos aislados, sino las de todas las viviendas e industrias situadas a lo largo de Gudarien etorbidea, Geltoki, Buruntza, Bazkardo, Kaletxiki, Gudarien etorbidea y Ama Kandida etorbidea». Y añade que éste no es el único problema de saneamiento pero sí el más importantes de los que quedaron pendientes en Andoain tras la entrada en servicio de la depuradora de Aduna en el año 2013.