Néstor Orozco (Preparador físico de fútbol): «Acudir como preparador a la liga chipriota además de un reto es una oportunidad»

El joven urnietarra Néstor Orozco partió hace unos días del municipio con una maleta llena de ilusiones. Es profesor de educación física pero también preparador deportivo y le ha llegado la ocasión de entrenar a un equipo chipriota que podría jugar la Europa League en caso de pasar los play off: El AEK Larnaca. Primero fue futbolista, pasó por el Touring como preparador físico y jugador, en el Usurbil lograron un ascenso, en el UKE... En Madrid jugó en Brunete cuando estuvo estudiando allí. Tras ser preparador del Real Unión de Irun, ahora le llega una gran oportunidad.

-A vivir una experiencia en la liga chipriota, ¿es su primera experiencia en el extranjero?

-Sí, fuera de España sí.

-¿Y la primera como profesional?

-Estuve 4 años en el primer equipo del Real Unión, que yo lo considero como una etapa a nivel profesional. Coincidí con entrenadores como Cervera, Idiakez, Olabe... todos están en el fútbol profesional. Los jugadores que teníamos también lo eran, jugando en Segunda o en Primera muchos de ellos en la actualidad. Pero esta nueva etapa sí que tiene una dimensión diferente.

-¿Cómo la afronta?

-Habrá que habituarse a las circunstancias nuevas que se den allí. Pero afronto todo esto como un reto, muy ilusionado. Supongo que lo que más cambiará es el idioma para comunicarse, el inglés, y los parámetros ambientales al estar en el Mediterráneo con el calor, el tipo de entrenamiento, los horarios... Ahora nos vamos 10 días a Polonia, como de pretemporada. El día 29 de julio será el primer partido de la eliminatoria de la Europa League y hasta entonces tenemos cinco semanas, que no es como una pretemporada al uso, pero habrá que trabajar, aunque los jugadores sólo habrán estado 20 días de vacaciones. El cuerpo no ha estado muy parado y no les costará volverlo a ponerse en forma.

-¿El equipo jugará en Europa?

-Tenemos ahora el play-off, cuatro previas de Europa League, que si eres capaz de solventar, el año pasado llegaron a la cuarta, te metes en la fase de grupos. Y además es un equipo que está en la Primera División de su país.

-¿Cómo ha llegado esta oportunidad?

-El año pasado hubo un contacto para poder ir, aunque al final, por circunstancias, no pudo ser. Siempre he estado en contacto con Imanol Idiakez, conectamos profesional y personalmente en el Real Unión, tuvimos la oportunidad de disfrutar ese año juntos y él siempre que ha podido ha contado conmigo. Ahora, en este club, se ha dado la ocasión y ha podido hacerse el fichaje.

-¿Puede abrirle nuevas puertas?

-Además de un reto es una oportunidad. Estoy pensando a corto plazo, no en qué será de mí en un año. Que todo vaya bien y salga bien. Al final es un juego, es fútbol.

-¿Es su ilusión dedicarse profesionalmente al fútbol?

-Soy profesor de Educación Física en Secundaria, pero sí que es verdad que en esta disciplina deportiva, el fútbol, es donde más disfruto. Todos somos conscientes de la complejidad de poder vivir de ello y hay que intentar abarcar otros campos. Yo me garanticé tanto el itinerario pedagógico como la maestría en fútbol. Empecé con el fútbol en el Real Unión, pero después me metí en las listas, y ahora vuelvo al fútbol.

-¿Cambiará mucho la forma de trabajar en Chipre?

-Lo que te decía antes. Hablamos de personas y fútbol, y aunque en otro país habrá que cambiar cosas, lo básico es lo mismo en cualquier parte. Hacer tu trabajo con tus conocimientos. Pero con el calor, por ejemplo, los entrenamientos en Chipre son o por la mañana o a las siete de la tarde. En Polonia tendremos otras condiciones.

-¿Cómo es la liga allí?

-Se juega a ida y vuelta y los seis equipos que consigan más puntos compiten en una liga entre ellos, también a ida y vuelta. Y el campeón de esa mini-liga es el campeón de liga. En los últimos tres años el equipo al que voy, el AEK Larnaca, ha quedado segundo, cuenta con el quinto presupuesto del país.

-¿Notarán tener que disputar varias competiciones?

-El sistema de competición marca todo. Y más aún si compites en varias. Preparación, estado físico, lesiones... Las sesiones habrá que adaptarlas. Intentando que el cuerpo se recupere lo mejor posible y en días previos a la competición manteniendo el tono.

-¿Es aficionado de la Real?

-Sí, he sido socio del club desde pequeño.

-¿Qué supondría enfrentarse al equipo txuriurdin?

-Sería una circunstancia caprichosa irme a Chipre y poder el día de mañana enfrentarnos a la Real Sociedad, un equipo de tu provincia y de tu sentimiento. Puede darse, pero es fútbol.

-¿Y entrenar el día de mañana en Zubieta?

-Sería precioso poder entrenar en Zubieta, soy txuriurdin.