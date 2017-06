Loitegi, subcampeón del Estatal de trinquete

Julen Loitegi, junto con el astigartarra Gurutzealde, se ha proclamado subcampeón estatal de trinquete tras perder en la final ante los navarros del club Esteribar. Es la segunda vez que se queda a las puertas del título y es el único que le falta para completar el repóquer de títulos oficiales ya que en su palmarés constan el de campeón de Gipuzkoa, de Euskal Herria, Torneo GRAVNI y un Mundial. Fue una pena el sábado en Iruñea ya que cayeron derrotados por 2 juegos a 1 en el partido de desempate. Fue un gran encuentro de los cuatro protagonistas. Nada que objetar a la victoria de los navarros, que al final sí tuvieron cierta fortuna que desequilibró la balanza, y donde Loitegi quizá no brilló en la faceta del saque... Se adelantaron Julen y Oier en el primer juego 15-7, empataron Santesteban-Iriarte ganando el segundo 15-9 y en el partido de desempate victoria de los navarros por 10-7.

Por su parte, el cadete Alain Urra se metió en la final del Ekialde Txapelketa de mano individual dentro del 4 1/2 , sin disputar la semifinal. Enojo monumental la del responsable de la sección de pelota, pues «este partido no se pudo disputar en el frontón municipal de Urnieta porque estaba reservado con antelación por un grupo que luego, además, no hizo uso de esa reserva». Parecer ser -sigue Txema González- que cualquier grupo, entidad, sociedad, cuadrilla o particular puede hacer uso del frontón para organizar cualquier actividad por encima de la pelota y se podría dar el caso de que todos los fines de semana del año estuviese ocupado, quedándose los pelotaris urnietarras sin poder jugar a pelota...». Termina Txema con un «sin comentarios».

Por su parte el juvenil Aitor Aldunberri cosechó una doble derrota el pasado fin de semana. Cayó en las semifinales del Ekialde Txapelketa del 4 1/2 en mano individual ante Tolosa 22-10, y junto con el hernaniarra Alain Agirre perdió ante los locales 22-5 en el Torneo Salbatore de Getaria. El desdichado dolor de manos le lleva acechando durante toda la temporada y no puede rendir en la medida de sus posibilidades. Una pena.

Por otro lado, el pelotari de UKE Alain Urra disputará hoy, a las 19.00, en el frontón lasartearra de Michelín la final del Ekialde Txapelketa de mano individual dentro del 4 1/2 en la categoría de cadetes de primera. Su rival será Goikoetxea en un festival que consta de tres partidos. Alain jugará el segundo encuentro, donde su rival saldrá de favorito.