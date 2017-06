Fin de curso del alumnado de Egape con actos especiales por el 50 aniversario

El pasado fin de semana Egape Ikastola celebró su tradicional fiesta de fin de curso. Previamente, a lo largo de la semana pasada se desarrollaron diariamente en Sarobe actividades culturales protagonizadas por el alumnado para disfrute de las familias. La programación incluía esta vez algunos actos relacionados con el 50 aniversario del centro escolar, tales como la entrega de premios a los ganadores del primer concurso de cortometrajes o el exitoso concierto del 50 aniversario que tuvo lugar en la iglesia con gran asistencia de público.

La fiesta congregó en las instalaciones de la calle Lizardi a los distintos estamentos de la comunidad escolar. Todos disfrutaron de una grata jornada que contó con un variado repertorio de actividades. Por la mañana hubo partidos de pelota, exhibición de partidas de ajedrez y exposición de trabajos del alumnado. A mediodía comenzaron las actuaciones que deleitaron a sus familiares y amigos.

Particularmente emotivo resultó el homenaje tributado a tres profesores que, tras ejercer durante muchos años en la ikastola, se van a jubilar, entre ellos, el director de secundaria, Manu Marías. El grupo de danzas Egape, que también esta de aniversario, ya que cumple 10 años de existencia, se sumó al homenaje ofreciendo una muestra de sus dotes artísticas. Marías agradeció el detalle con sentidas palabras dedicadas a toda la comunidad escolar. «Cambian las personas, pero el proyecto Egape sigue adelante», se explicaba.

La comida preparada con la colaboración de los padres y madres de alumnos de Tercero de la ESO reunió a unas doscientas personas. Entre las actividades programadas para la tarde destacó la despedida al alumnado que finaliza sus estudios en la ikastola urnietarra. La sesión habitual de bailes puso el punto final a una jornada que gozó en todo momento de un gran ambiente.

Pero la fiesta de Egape no finalizó del todo, ya que quienes quisieron -y fueron muchos- se trasladaron a la plaza Plazido Mujika para presenciar el gran espectáculo nocturno que ofreció Egape Dantza Taldea con motivo de su décimo aniversario. El grupo dirigido por Edu Muruamendiaraz impresionó una vez más al público asistente que ovacionó entusiasmado las 18 coreografías que se escenificaron. Así, el día de la ikastola no pudo terminar de mejor manera. Egape demostró otra vez que, además de ser una escuela que aprende y enseña, es también una escuela que sabe disfrutar y pasarlo bien.