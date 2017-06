Urnieta se rindió ante Egape Dantza Taldea

'Xuletarin', 'Banako', 'Fandangomak', 'Sortuz&Sortu', 'Fandangoarekin jolasean', 'Tiraka&Biraka', 'Iñurriak', 'Oi Ama!', 'Maltzeta', 'Xingola-Mingola', 'Txorimaloak', 'Arin-arinaren irribarrea', 'Arin Quebec', 'Pandereteirak', 'Ene Lurra', 'Xingola 2.0', EDT 10 urte' y 'Sagarra jo' fueron las coreografías que cientos de urnietarras vieron en el escenario levantado en Plazido Mujika con motivo del décimo aniversario de Egape Dantza Taldea y su espectáculo 'Plazara Plazerez'. Un abrumado Edu Muruamendiaraz, director y coreógrafo, aseguraba que «salió todo perfecto. Todavía estoy que no me lo creo. Los dantzaris estuvieron a la altura», añadiendo que «sólo me queda agradecer a los vecinos que se volcaron y acudieron a verlo, a todos los que participaron en el montaje y a los dantzaris. Fue impresionante ver tanta gente. Creo que es el evento de danza más impresionante que se ha hecho hasta el momento en Urnieta y un claro ejemplo de que en la localidad se hace danza de calidad».

Últimas pinceladas

A una coreografía de finalizar el espectáculo, en 'EDT 10 urte' llegó la sorpresa. El artista Jon Jauregi dio las últimas pinceladas a un cuadro que había creado con motivo del décimo aniversario durante la coreografía que el propio Edu había creado por este motivo, «yo quería que hubiera pintado todo el cuadro a lo largo del espectáculo, pero por la complejidad no pudo ser. Pero lo acabó cuando los músicos dieron la última nota. Fue muy especial».