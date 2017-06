Creada la comisión a favor de la Memoria y la Convivencia

En el pleno ordinario que se ha celebrado esta semana en el Ayuntamiento se aprobó la creación de la comisión informativa de Memoria y Convivencia con el voto a favor de los tres partidos políticos (PNV, EH Bildu y PSE) que tienen representación en el consistorio local.

En dicha comisión el liderazgo será del alcalde Mikel Pagola, pero cada partido político tendrá 2 representantes, y es que según señaló la portavoz del PNV Maribel Vaquero, «nos parece importante conseguir el acuerdo político». Asimismo, concretó que la comisión no marcará las cosas que se van a realizar: «vamos a reunirnos y a acordar qué mínimos exigimos cada uno para que esta comisión tenga recorrido».

El Ayuntamiento lleva trabajando a favor de la Memoria y la Convivencia desde el comienzo de la pasada legislatura, pero ahora, pretende dar un nuevo impulso mediante esta comisión. El de la Memoria y la Convivencia es un tema muy delicado y sensible, y existe un amplio debate sobre él. Sin embargo, el Ayuntamiento quiere seguir dando pasos en esta materia en aras de conseguir un alto grado de convivencia en el municipio. Para ello, Vaquero explicó que es fundamental que todos los agentes políticos salgan de su situación de confort con el fin de crear una memoria «compartida e inclusiva», aun sabiendo que cada uno lleva su propia mochila de lo sucedido en el pasado.

En ese sentido añadió que «teniendo en cuenta que la violencia que ha habido en este pueblo ha sido una violencia de motivación política, somos los políticos quienes tenemos que estar primeramente en ese diálogo, ya que difícilmente le podemos pedir a la ciudadanía que participe en los foros si nosotros no marcamos un liderazgo».

El representante de EH Bildu, Mikel Izagirre, también se unió a ese mensaje subrayando que todos los pasos son necesarios para llegar a una convivencia adecuada, «que el Ayuntamiento cree esta comisión es bienvenido».

La portavoz del PSE, Consuelo Frutos, por su parte, mencionó que entiende que deberían de cambiar varias cosas, y que en caso de que no cambien no participarán en la comisión. De todas maneras, dijo que «no vamos a votar en contra de algo tan sensible e importante».

Por otro lado, se aprobó el calendario oficial de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2018. El día festivo para los urnietarras será el 29 de septiembre.

Por lo que respecta a la composición de las comisiones, se propuso el pago a los representantes del Ayuntamiento que realizan reuniones con diferentes organizaciones e instituciones. Por último, el PNV ha realizado un cambio en la comisión de territorio: Maribel Vaquero ocupa el cargo de titular en lugar de Mikel Pagola.