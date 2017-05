El sénior de balonmano se queda fuera del play off por el ascenso

El Urnieta Balerdi Harategia llegaba a la última jornada de la liguilla de ascenso a Segunda Nacional dependiendo de sí mismo para tener un puesto en la final a cuatro que se jugará este fin de semana en Ordizia, donde se decidirán las 2 plazas de ascenso. Pero el equipo local, el Ugeraga de Sopelana, también tenía sus opciones, ya que la victoria en la jornada anterior frente a Sestao les permitía colarse inesperadamente en el play off si ganaban a los del UKE.

Aunque los rojillos comenzaron con buen pie, para el minuto 10 los locales se hicieron con las riendas del partido, gracias a una férrea defensa y una gran efectividad en ataque. Estas virtudes fueron las que faltaron en el combinado entrenado por Jokin Jiménez y Patxi Morandeira que concedió muchas facilidades en defensa. Los de UKE no encontraban la manera de cerrar su puerta y en el aspecto ofensivo tampoco estuvieron muy entonados.

Al final de los primeros 30 minutos se llegaba con una ventaja local de 6 goles (17-11) y la numerosa afición urnietarra desplazada a tierras vizcaínas, que no paró de animar a los suyos, seguía creyendo en su equipo y en la remontada, como ya había visto varias veces esta temporada, ya que los de UKE saltaron al campo con esa intención. Pero no era el día, ya que los urnietarras seguían fallando en defensa y los continuos cambios de jugadores y tácticas ordenadas por el banquillo rojillo no surtían efecto y la ventaja lejos de reducirse iba ampliándose poco a poco, hasta llegar al 37-27 final.

Derrota dolorosa del UKE que les deja fuera del play off que disputarán Ordizia, Ereintza, Egia y Ugeraga. Pese a todo, desde el club quieren felicitar al equipo sénior por la gran temporada realizada, temporada histórica con el subcampeonato de Primera Territorial y la participación por primera vez en la historia del UKE de una fase de ascenso a Segunda Nacional masculina. Un equipo, el Urnieta Balerdi Harategia, que ha sabido enganchar a la afición con su entrega y su juego, pero que desgraciadamente en el partido decisivo no tuvo su día.

Alineación y goleadores: Víctor Rodríguez, Iosu Irigoyen, John Sánchez (7), Beñat Senperena (7), Egoitz Carracedo (6), Eneko Urruzola (3), Borja Rodríguez (2), Gorka Vicente (2), Julen García, Iñaki Ibáñez, Erlaitz Arrieta, Xabier Irastorza, Iosu pagola, Iñigo Pérez, Ander Berrotaran y Xabat Salaberria.

Por otro lado, las sénior del Urnieta Larrialdiak Fundazioa despidieron la temporada ante el Bera Bera. Las donostiarras se impusieron fácilmente a las del UKE (15-34) y dejaron claro por qué han conseguido el ascenso a la categoría de plata de la Liga femenina.

En cuanto al resto de partidos disputados, derrota también del cadete masculino Urnieta Itxaso Arraindegia, 22-35, ante Leizaran. Las que sí despidieron la temporada con victoria fueros las chicas del cadete, Urnieta Adarra Aroztegia, ganando 26-18 al Ereintza. El Infantil masculino cayó precisamente ante Ereintza 26-18.