Alain Urra no continúa en el Provincial de 4 1/2, al finalizar tercero de grupo

Escasa actividad pelotazale en estas últimas fechas. Con las competiciones oficiales de la federación guipuzcoana finalizadas en las modalidades de pala, paleta cuero y pala corta, sólo quedan los partidos de mano (con muchos lesionados y no presentados en muchos de los clubes) y el Torneo de Hernani de paleta goma.

Con esta situación, el protagonismo ha recaído en el cadete Alain Urra con doble sesión de partidos, aunque los resultados no fueron positivos. Por un lado, cayó derrotado en Getaria, dentro del Torneo Salbatore que se juega en el céntrico frontón abierto, en mano parejas junto al hernaniarra Jagoba Garmendia. Perdieron 22-11 ante los pelotaris de Zumaia. Alain no había jugado nunca allí y pese al asesoramiento de su preparador Txema que le habló de las dificultades que entraña ese recinto a la vieja usanza, la pareja no se acopló en ningún momento y fueron superados por sus rivales.

Por otra parte, dentro del Campeonato de Gipuzkoa del 4 1/2 individual, Urra se impuso en la última jornada de la liguilla, 11-22, a su propio compañero contra Getaria, a Garmendia. En esta ocasión, sí dominó en Hernani el urnietarra que con el saque abrió grandes brechas en el marcador. Pero quedó tercero de grupo, por lo que no estará en la fase final aunque ha rendido a buen nivel. Ahora le toca preparar el Ekialde Txapelketa en la misma modalidad donde puede y debe acercarse a los puesto de honor.