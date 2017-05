Alex Txikon conquistó con sus relatos al público reunido en Sarobe

Como ya pasara hace varios años, la visita de Alex Txikon no pasó desapercibida entre los asistentes a su charla en Sarobe. El alpinista vizcaíno quiso volver a Urnieta para contar sus últimas expediciones, concretamente, la del Nanga Parbat y el Everest. El público disfrutó mucho escuchando a Txikon, en algo más de dos horas.

El alpinista vasco hizo historia al coronar el Nanga Parbat (8.125 m) el pasado invierno junto a Simone Moro, Tamara Lunger y Ali Sadpara. Y por este logro empezó el de Lemoa la charla en Sarobe. «Conseguimos escalar en pleno invierno la Montaña del Destino después de 25 años de intentos. Lo habíamos intentado anteriormente, y esta vez fue menos dura que la del año anterior, porque se hicieron mejor las cosas. Se trabajó muchísimo, desde el primer día. Aguantamos mucho tiempo en el campo base, pero sin estar parados, ya que era importante movernos todos los días para no perder aclimatación y ni la forma. Hay que tener en cuenta que teníamos hora y media de sol al día».

Txikon relató que aunque hay montañas más altas, la del Nanga Parbat es muy grande, con una pared larguísima y el desnivel es mayor aquí, por eso en casi 30 años no se han hecho muchas expediciones. «Estudiamos las diversas opciones y llegué a la conclusión de que la ruta Kinshofer era la mejor para llegar en invierno a la cumbre. Es difícil por debajo, hasta superar el muro, pero luego te permite ir muy directo a situarte debajo del trapecio cimero, y la rapidez en invierno es clave porque si no te congelas, Además, el campo base está a 4.200 metros, uno de los más bajos del Himalaya, y eso nos permitió aguantar tanto tiempo en la montaña».

Partiendo de que la expedición era en invierno, una de las dificultades siempre es el clima. «Pero no sólo la temperatura sino que la montaña al estar aislada, el viento es impresionante. Así que en estas condiciones, todos los trucos que vamos adquiriendo con los años y la experiencia los vamos aplicando. Por ejemplo, nos ponemos esparadrapos en la cara para evitar congelaciones. O nos ponemos diferentes capas de ropa».

Como pasa en otros ámbitos, en la montaña también se puede aprender de los errores. «En el invierno anterior, el error estuvo en que nos equivocamos de ruta y nos quedamos a muy poco de hacer cumbre. Está vez sí lo logramos. Aunque las previsiones eran de unos 35 grados bajo cero, lo cierto es que pasamos mucho más frío. El viento nos estuvo hostigando por encima de los 30 km/h, lo que hacía que tuviéramos una sensación térmica por debajo de los 40 grados bajo cero».

Según Txikon, la clave del éxito fue «la tenacidad y la persistencia, intentarlo una y otra vez, confiar y estar seguro de que podíamos. Tuvimos suerte con una ventana de buen tiempo y pequeñas cosas que pudimos hacer allí como movernos, portear, equipar la ruta y los campamentos... Y en el ataque a la cumbre fuimos muy disciplinados. Decidimos jugárnosla y no llevar cuerdas. Iba entrenado, pero la verdad es que estaba tenso, no había espacio para fallos. Pero apostamos y al final nos salió bien. La bajada fue delicada y peligrosa, con una pendiente de 55 grados de inclinación, sin cuerdas y solo un piolet. Aflojé la tensión cuando llegué a la cumbre y ví el K2 en el horizonte», explicó el alpinista.

En todas las expediciones, para Txikon es de gran importancia la concentración. «Pienso continuamente en lo que hay que hacer, en escalar con cuidado, en mover las extremidades para no congelarse... Para mí es importante estar aislado y saber para qué hemos ido. Por eso no me gusta estar pendiente de nada más que no sea la montaña o el tiempo. Nada de redes sociales ni de pensar mucho en los logros, en lo mediático o en cosas que puedan distraernos. Allí cualquier pequeño error puede pagarse caro.

A por el techo del mundo

Alex también trabajó mucho para hacer cumbre en una montaña que de momento se le resiste: el Everest. El alpinista intentó, sin éxito esta vez, hacer cumbre en el techo del mundo. Fue una expedición dura, en la que Txikon tuvo incluso un susto en una de las travesías para equipar el ascenso al Everest, pero a pesar de todo, en 8 ó 9 meses volverá a intentarlo. «Vamos a trabajar para lograrlo. Tenemos que empezar, desde conseguir financiación, porque son salidas muy costosas, y también estudiar mucho la situación e intentar hacerlo mejor esta vez. Me da pena no poder haber llegado un poco más alto, para saber qué pasa en invierno en el Everest a 8.000 0 8.300 metros, porque es una zona desconocida para mí».

Txikon y sus compañeros trataron de realizar el ataque a la cumbre en una ventana de buen tiempo, imprescindible para evitar los vientos de más de 140 kilómetros hora que había en la cumbre en los últimos días, «pero no pudo ser. Yo estaba al frente del equipo y tuve que tomar una decisión. Las condiciones no nos lo permitieron y algunos miembros estaban ya muy tocados. El viento nos tiraba al suelo y no fuimos capaces, por ejemplo, de montar una tienda entre 6 personas, y la previsión para los próximos días era terrorífica», el propio Alex aseguró en Sarobe que «había más opciones de dejarnos la vida que de lograr cumbre».