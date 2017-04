El gobierno local propone un estudio «serio y viable» sobre Sagardoetxea

El PNV Astigarraga considera que la propuesta sobre la Sagardoetxea que EH Bildu ha difundido en los medios de comunicación es fruto de la «improvisación que está caracterizando su labor en la oposición la presente legislatura». El equipo de gobierno cree que la futura ubicación del Museo de la Sidra, así como el uso público o adquisición de los terrenos de la Fundación, «merecen una reflexión más seria».

El Partido Nacionalista Vasco de Astigarraga quiere recordar a EH Bildu que consolidar la Sagardoetxea en la finca de la actual Casa de Cultura suscita una división de opiniones entre los vecinos del municipio. Hace dos legislaturas el Ayuntamiento propuso una permuta de bienes a la Fundación, precisamente para ubicar la Sagardoetxea en este terreno, y se encontró con el frontal rechazo tanto de la Fundación como de los habitantes del centro.

Desde el grupo de gobierno señalan que fue el difunto párroco y secretario de la Fundación, Mikel Goenaga, el más reticente a ceder el uso de la finca para la Sagardoetxea por no considerarlo acorde a los objetivos sociales de la Fundación.

En esta línea, EH Bildu «no apostó por este proyecto estando en el gobierno la legislatura pasada, y siendo el exalcalde y actual portavoz de EH Bildu Andoni Gartzia presidente de dicha Fundación». Por ello, el equipo de gobierno considera que el único objetivo de la «incompleta» propuesta de EH Bildu es «poner en un brete» al equipo de gobierno tanto con la Fundación como con los astigartarras. «Una vez más, EH Bildu está más preocupado de entorpecer la labor municipal que de trabajar por nuestro pueblo».

Por otro lado, EAJ-PNV de Astigarraga quiere señalar dos aspectos que la propuesta de EH Bildu no resuelve. Por un lado, entienden que la ubicación de la Sagardoetxea en la zona de Anuska crearía un problema de movilidad, «pues se trata de una zona de mucho tránsito de vehículos y peatones». Ese tramo de kale Nagusia tiene «poco margen de maniobra», por lo que «sería necesario habilitar un aparcamiento que EH Bildu no contempla».

Por otro lado, «la construcción de una Sagardoetxea de 1.200 m2 como plantea EH Bildu es una obra muy compleja que no está bien dimensionada: redacción del proyecto, romper el jardín, levantar la nueva Sagardoetxea, reconstruir el jardín, urbanizar kale Nagusia... EH Bildu ha sido muy optimista en sus cálculos monetarios (2 millones de euros) y no plantean una propuesta seria para costear una obra de estas dimensiones», afirman, añadiendo que «si bien señalan la financiación pública, EH Bildu no ha contrastado la propuesta ni con la Diputación Foral de Gipuzkoa ni con el Gobierno Vasco. Tampoco contemplan financiación privada. No hablan, por ejemplo, de colaboración de las asociaciones de sidreros del municipio para financiar el proyecto».

Expropiación

Todo lo anterior desde PNV consideeran que demuestra que EH Bildu no tiene un diagnóstico claro de las necesidades de la actual Sagardoetxea y que su propuesta no está lo suficientemente trabajada. «Si se siguiera la línea de la pasada legislatura, en la cual el gobierno de EH Bildu expropió 75 m2 a la Fundación para terminar la obra de Anuska por valor de 7.000 euros -como se dictaminó en los tribunales-, la adquisición de la zona verde le costaría 560.000 euros a Ayuntamiento».

El PNV Astigarraga opina que EH Bildu «desvía la atención de su deriva política» con macropropuestas «improvisadas y mal planificadas». El equipo de gobierno cree que la Sagardoetxea es un proyecto estratégico para Astigarraga. Por ello, en base a lo recogido en los Presupuestos municipales del presente curso, se llevará a cabo un estudio «serio y viable» para conocer las posibilidades del futuru Museo de la Sidra de Astigarraga.