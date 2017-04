Ruth Acosta (Técnico de Cooperación de Cruz Roja): «Lo más complicado para el cooperante en situaciones de emergencia es volver a casa»

El consistorio de Urnieta gestiona la ayuda a países en situación de emergencia por catástrofes naturales a través de Cruz Roja. El camino es de ida y vuelta y, como siempre, se da importancia al hecho de informar qué tipo de labor se realiza desde la institución en este tipo de complicadas labores. Para ello estuvo en el municipio Ruth Acosta, técnico de Cooperación de Cruz Roja.

-El Ayuntamiento de Urnieta colabora con Cruz Roja...

-Parte de una iniciativa del Ayuntamiento de Urnieta junto con Cruz Roja. Se firma un convenio de ayuda humanitaria para que el Ayuntamiento pueda canalizar los fondos de ayuda humanitaria a través de una organización, en este caso, Cruz Roja.

«Las necesidades dependen del lugar en que sucede y de cuál haya sido el fenómeno»

-Recientemente estuvieron en el Gazteleku local dando una conferencia.

- Nosotros formalizamos un acuerdo y nada más hacerlo, el huracán 'Matthew' desoló Haití. Nos comprometimos a devolver información de toda la labor que hiciéramos, pero no solo al Ayuntamiento, sino a la ciudadanía. Es importantísimo que los vecinos sepan a donde van esos fondos municipales. De ahí surgió la exposición en el Gazteleku, en la que tratamos de explicar qué es lo que ocurrió, qué hemos hecho. Llevamos material de muestra para que pudieran verlo.

-¿En qué se ha invertido la ayuda de Urnieta?

-El dinero que llegó de los fondos del Ayuntamiento se destinó a un proyecto de agua y saneamiento y promoción de la higiene. Así se compraron mosquiteras, lonas y bidones de agua para garantizar el consumo potable.

-¿Se les exige que den cuenta de en qué se gasta el dinero?

-Por un lado tenemos obligación como organización de ser transparentes y dar información de lo que hacemos. Y, por otro, está la labor de concienciar y divulgar. Con el Ayuntamiento de Urnieta hemos tenido mucha suerte, porque se han mostrado muy cercanos y accesibles y hemos podido trabajar muy bien. La verdad que no recuerdo de quien salió la idea de ofrecer una jornada en el Gazteleku, si de ellos o de nosotros. Fue un «tenemos que hacerlo, pues claro que sí».

-¿Es la primera vez que visitan Urnieta?

-En Urnieta no es la primera vez que hacemos este tipo de jornadas. Tuvimos una charla con alumnos en la que se explicó qué es la Cruz Roja y qué labor desempeña. Lo mejor es saber adecuar el discurso al público al que te diriges. Intentamos, cuando son chavales los que nos escuchan, hacer las explicaciones de manera dinámica y suelen responder muy bien. Les hacemos ver que desde aquí sí se pueden hacer cosas para mejorar la situación de otras personas.

-¿Qué labor que desempeña Cruz Roja en situaciones de catástrofe?

-La labor que hacemos a nivel internacional está organizada en grupos estandarizados. Somos un movimiento internacional que tiene 191 componente en todo el mundo, lo que denominamos sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja y trabajamos siempre con nuestra contraparte. Por ejemplo, en el caso de Haití, trabajamos codo con codo con Cruz Roja Haití, y otras sociedades como la Cruz Roja de Japón en el caso este concreto. Pero siempre hay más sociedades implicadas.

-¿Qué es lo más importante?

-Lo importante es movilizar ese tejido social que hay en cada país de personas voluntarias que ya están ahí. Tenemos grupos especializados por temáticas que se gestionan a través de una federación internacional y esos grupos se llaman Unidades de Respuesta en Emergencia, y los hay de distintos tipos: de logística, de distribución de la ayuda humanitaria que se ocupa del censo de beneficiarios o de repartir productos de socorro, de comunicación, de cuidados de salud y de agua y saneamiento. Por desgracia de cada catástrofe vamos aprendiendo cosas nuevas, cómo hacer y cómo no hacer, y a raíz del terremoto de Haití y Chile se creó una unidad de comunicación de emergencias donde pudiéramos descargar a todo el personal que se desplaza a la emergencia de la labor de estar informando. Y también surgió un grupo de intervención psico-social, ya que además del cuerpo, hay que atender también a las personas desde otros aspectos. Es un grupo muy fuerte que está trabajando en Grecia, en los campos de refugiados con los niños que hay allí.

-¿Cuánto tiempo lleva colaborando con Cruz Roja?

-Mi primer contacto con la cooperación en la Cruz Roja es en 1998, a raíz del huracán Mich. Hace casi ya veinte años.

-¿Son iguales todas las situaciones?

-Las necesidades que se generan no son las mismas si son huracanes, terremotos... y depende también del país donde sucede. El terremoto de Japón que provocó toda la catástrofe de Kukusima no tuvo las mismas repercusiones que el terremoto de Haití. Las necesidades con las que nos encontramos tras las catástrofes marcan lo que hay que hacer.

-¿Cómo es el proceso?

-Cuando suceden lo primero que hacemos en intentar comunicarnos con el personal local que está trabajando ya, que vive allí, para saber que necesidades puede haber. Y es la secretaria de esa federación internacional que comentaba antes, la que lanza un llamamiento de emergencia a todas las sociedades, ya que en 72 horas hay que desplazarse a tal o cual país del mundo con ciertos mínimos como abrigo, mantas, agua, alimentos... se manda un equipo de evaluación sobre el terreno que se ocupa de ir viendo y evaluando lo que hay, como en Haití, donde dieron a conocer que podía haber brotes del cólera, epidemias... Hay que ver las necesidades puntuales que puede haber, porque no es lo mismo lo que supuso Mich con un retroceso de 50 años en infraestructuras o el de 2010 en Haití que destruyó el 90% del país más pobre del mundo. Hay cosas comunes: refugio, ropa de abrigo, comer, beber y un mínimo de estabilidad.

-¿Hay guipuzcoanos trabajando para Cruz Roja en estos viajes?

-En Gipuzkoa hay varios delegados en distintas especialidades como telecomunicaciones, en agua y saneamiento y en logística. Son personas que trabajan aquí y se les llama cuando hay necesidad. La mayoría de los que se desplazan son voluntarios. Para pertenecer a estas unidades hay que reunir un perfil mínimo. En salud tiene que haber personas de la rama de sanidad, como médicos o enfermeras.

-¿Qué es lo más duro de estas experiencias?

-La vuelta a casa. Hay que valer, porque no es fácil salir de tu casa con la mochila a un país en condiciones muy duras. No es un viaje de ocio. De 24 horas del día se trabajan 20, porque para eso se viaja hasta allí. La misión es de estancia limitada, de 1 a 3 meses. Y a la vuelta, se pasa de un nivel de tensión máximo, ya que la población depende de ti, a la vuelta a la rutina de tu casa. Es un bajón que hay que saber gestionar, porque hay que volver al día a día y muchas veces piensas lo que has dejado atrás y no es fácil.