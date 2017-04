Propuesta para Sagardoetxea

Según la previsión establecida, en el segundo semestre de 2019 la nueva Casa de Cultura deberá entrar en funcionamiento y EH Bildu, «ante la dejadez del PNV, se responsabilizó de diseñar junto a la ciudadanía y asociaciones esa nueva Casa de Cultura», afirman desde el principal grupo de la oposición. En las reuniones celebradas la inquietud sobre el futuro de la actual Casa de Cultura fue constante, por ello, EH Bildu en estos meses ha elaborado con la participación de varios vecinos, técnicos y asociaciones una propuesta que abarca la actual Casa de Cultura y sus jardines.

La primera fase de esta propuesta se centraría en entablar negociaciones con la Fundación propietaria tanto del edificio como de los jardines para obtener la titularidad pública de esos bienes. El objetivo sería llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación. EH Bildu considera que todo este ámbito es estratégico para la ciudadanía y el propio avance de Astigarraga, por lo que considera imprescindible obtener la titularidad pública.

Sin embargo, EH Bildu ha dividido la propuesta en dos líneas de trabajo. Por un lado, se desarrollaría lo referente a los suelos y en el otro, el propio edificio. Estas dos líneas de trabajo podrían ir a la par o a ritmos diferentes. Por ello, EH Bildu está dispuesta para trabajar diferentes formas de propiedad para cada una de las líneas. En el caso de los terrenos, considera necesario adquirir la propiedad. Sin embargo, respecto al edificio, EH Bildu esta abierto a diferentes formas de propiedad como puede ser un acuerdo sobre el uso del mismo.

Ciudadanía

La segunda fase de la propuesta busca la ratificación del acuerdo de la ciudadanía. Una vez alcanzado y antes de que al Ayuntamiento lo acepte, la propuesta contempla poner a exposición pública durante 30 días el acuerdo alcanzado. Durante este tiempo, se debería informar sobre el acuerdo y se abriría un plazo de alegaciones. Si las contrarias superasen el 5% del censo mayor de 16 años, se organizaría una consulta popular para ratificar o anular el acuerdo. Si la consulta obtuviese una participación superior al 30%, el resultado sería vinculante para el Ayuntamiento. En caso de no alcanzar esta cota de participación, la decisión última sería del Ayuntamiento. Si el 'no' se impusiese, se debería negociar otro acuerdo con la Fundación. El acuerdo se aceptaría en caso de no superar el 5% exigido o el 'sí' se impusiese en la consulta.

La decisión de qué hacer con los terrenos sería una nueva fase de todo el complicado proceso. EH Bildu propone que el definitivo Museo de la Sidra se ubique en su totalidad (salvo el manzano que se mantendría en su actual ubicación) en los bajos de los jardines situados entre Anuska y la actual Casa de Cultura. Con esta propuesta, la zona verde se podría mantener como en la actualidad o mejorarlo para poder darle un mayor uso. En un diagnóstico realizado en la anterior legislatura, se calculó la necesidad del Mueso de la Sidra en 1.200 metros cuadrados y esta ubicación podría satisfacer esta necesidad. En definitiva, esta propuesta garantizaría la zona verde tan apreciada por el pueblo, se podría desarrollar una mejora urbanística en los alrededores y se ofrecería una alternativa digna para el Museo de la Sidra.

El siguiente paso, por lo tanto, sería diseñar junto a la ciudadanía el proyecto para el Museo de la Sidra y la zona verde. Una vez acabado el proyecto, sería imprescindible obtener la colaboración económica de otras instituciones para poder afrontar esta obra. Desde EH Bildu se prevé que la obra podría alcanzar los 2.000.000 euros, una cifra inasumible exclusivamente por las arcas del Ayuntamiento. Por ello, se considera necesario obtener, como mínimo, la colaboración de la Diputación y el Gobierno Vasco.

Una vez definido el proyecto y garantizada la financiación, EH Bildu considera imprescindible que la ciudadanía ratifique el proyecto en consulta popular. La consulta debería recoger, como mínimo, las siguientes 4 opciones: Alternativa 0 (mantener todo de la misma manera), únicamente zona verde (apoyar únicamente la mejora de la zona verde), proyecto a medias (Apoyar el Museo de la Sidra pero manteniendo igual la zona verde) o proyecto completo (sí al Museo de la Sidra y sí a mejorar la zona verde).

Con una participación superior al 30%, EH Bildu propone que el resultado sea vinculante. En caso de no alcanzar esta participación, la última decisión la tendría el Ayuntamiento.

La fase final, de completarse todo el proceso, radicaría en la decisión sobre los usos para el edificio. Una vez acordada la forma jurídica de la propiedad, EH Bildu plantea desarrollar un proceso participativo abierto a la ciudadanía y asociaciones para decidir qué uso dedicar a la actual Casa de Cultura.

EH Bildu considera que el edificio debería destinarse para usos sociales, para así adaptarse a los objetivos propios de la Fundación. Por ello, EH Bildu está dispuesta a negociar la forma de propiedad ya que, con un un acuerdo sobre el uso, se podrían satisfacer los intereses tanto de la Fundación como del Ayuntamiento.

EH Bildu tiene cuatro ámbitos en mente: juventud, mujeres, ocio y el desarrollo socio-económico. Cree que en estos cuatro ámbitos hay mucho trabajo por hacer y el edificio puede satisfacer esas necesidades. Sin embargo, aunque las prioridades de EH Bildu sean éstas, considera que deberían llevarse a cabo las acordadas en el proceso participativo.

Se reproduciría el esquema planteado en la segunda fase anteriormente ya mencionada. La propuesta se expondría al público durante 30 días y si las alegaciones contrarias superasen el 5%, la ratificación se realizaría mediante una consulta.