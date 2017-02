Zorione Etxezarraga (Nueva alcaldesa de Astigarraga): «Es un honor para mí ser alcaldesa, más todavía siendo mujer»

Pocos días lleva oficialmente Zorione Etxezarraga como alcaldesa. Su nombramiento tuvo lugar el martes en sesión plenaria y ya se encuentra trabajando en el despacho de Alcaldía.

-¿Cómo ha vivido su nombramiento?

-Ha sido una decisión inesperada, porque la legislatura la teníamos preparada para que Jesús Mari fuera la cabeza de lista, se presentara como alcaldable y luego él ha sido el alcalde hasta ahora, que por motivos de salud se ha visto dificultado para seguir el ritmo municipal. Ha estado de baja en varias ocasiones, la última muy larga y es la que derivó en su decisión. Él mismo ha dicho que fueron los médicos los que le aconsejaron que se cuidara y entonces yo he tenido que reconducir la situación, aunque tenía otros planes, pero lo hago con muchas ganas porque el equipo sigue adelante.

-Dice que ha sido una decisión inesperada.

-Sí, en ningún momento estaba en mis planes el cargo. Ha sido una pena que haya tenido que dimitir.

-Desde EH Bildu se ha comentado que el PNV ha presionado a Jesús Mari Santos para que dimitiera. ¿Qué opinión le suscitan estas declaraciones?

-Es muy poco elegante por parte de la oposición insinuar estas cosas cuando ya han visto las bajas que había cogido el exalcalde, las dificultades que tenía... No me explico que hayan podido decir esas cosas. Yo soy una afiliada del PNV en Astigarraga, pero no soy la responsable de la decisión. La junta le propuso como candidato, así que no tendría sentido. Repito, me parece muy poco elegante que utilicen una enfermedad, que es algo que no has elegido tú, para hacer crítica política. Me parece una bajeza.

-También se ha comentado mucho el tema del 'gobierno en la sombra' de Zorione Etxezarraga.

-No sé cómo se puede pensar eso. Como el propio Jesús Mari decía «somos un equipo» y cada uno tiene sus áreas. Él sabía que siendo una persona independiente y sin experiencia política iba a necesitar apoyo en criterios políticos y no ha habido nada más. Insinuar es intentar buscar donde no hay.

-Usted ya cuenta con una experiencia política, ¿pero esta nueva etapa será especial?

-Es verdad que estuve hace dos legislaturas con Bixente como alcalde y aprendí lo que es el funcionamiento municipal en circunstancias de convivencia bastante peores que las de ahora, porque desde hace cinco años se vive otra situación sin esas presiones que había en aquella época. Y luego también estuve en la oposición y yo asumo liderar el partido en el pueblo desde la oposición. Y ahora, es verdad que en este año y medio he estado en funciones muchas veces, así que ahora más que en el trabajo del día a día, es en la referencia que supones. Es un paso más, es el añadido, eres la referencia porque todo el mundo quiere hablar con el alcalde o la alcaldesa. No importa la persona, sino quien tiene la responsabilidad del gobierno municipal. Pero es un honor ser la referencia, y más siendo mujer, porque todavía hoy se cuestiona el liderazgo femenino. Yo, que tengo hijas, me alegra que haya una referencia femenina en el pueblo.

-Por primera vez el Pleno cuenta con más mujeres que hombres.

-La política está cambiando y habría que analizar la situación. Hay ganas del sector femenino de colaborar en la gestión municipal. La política expone mucho más a la mujer que al hombre, se le hacen muchas más críticas y muchas veces no sólo a lo que haces sino a lo que eres: se meten con tu físico, con tus formas...

-Ahora que ha cogido el cargo, ¿habrá algún cambio?

-Nosotros tenemos un programa con el que nos presentamos, lo estamos cumpliendo. De los 10 puntos con los que nos presentamos, con un programa muy realista con el que no queríamos engañar ni vender humo, los estamos llevando a cabo con la consulta, con el desarrollo del Plan General o la apuesta por la educación, al contrario de lo que dicen algunos que carezco. Nosotros vemos los retos municipales y gobernamos para todos.

-Quedan dos años de legislatura, cuáles cree que van a ser los proyectos más importantes?

-La nueva Casa de Cultura. Es un proyecto que hemos relanzado nosotros. Cuatro años de la legislatura anterior en la que no se trabajó en la idea, que creemos que es estratégico para Astigarraga y lo vamos a hacer realidad. Otro de los retos, pero que no depende de nosotros, aunque nos gustaría, es el tema de DBH. Tenemos el compromiso de poner a disposición del Gobierno Vasco las tierras para que luego ellos ejecuten el proyecto de edificarlo. Es una necesidad palpable. Y en cuanto a infraestructuras estaría la estación de cercanías.

-Hablando de la casa de cultura, ¿En qué punto está?

-Hay un convenio suscrito en su momento con la promotora y en los términos en los que viene en él parece que se va a quedar pequeña. Los técnicos aconsejan proyectar un edificio que cubra la necesidad a medio-largo plazo. Estamos en ese tránsito, una vez se sepa de que volumen podemos construir el edificio, ya empezaremos a definir los espacios y para qué.

-¿Plazos?

-Se supone que a partir de septiembre se debería empezar a construir, aunque haremos todo lo posible para que sea antes. Esperamos que esté dentro de esta legislatura.

-Otro de los proyectos más esperados es el de DBH, ¿cómo va?

-En este tema no depende de nosotros. Pero sí el suelo. Estamos esperando a que nos digan en qué condiciones y cómo negociar con los propietarios. Se baraja comprar, expropiar o negociar con ellos la cesión. Pero necesitamos darles datos para que valoren qué les interesa.

-El año pasado se celebró la Eternal Running y desde la oposición han opinado que fue un completo fracaso.

-Fue una propuesta que se nos planteó y se siguió para adelante, como se llevan a cabo muchas otras. Fue una experiencia más en el ámbito deportivo, y no entiendo porque la oposición se ha centrado tanto en criticarlo. Este año tenemos planteadas otras iniciativas, por lo que no se repetirá, pero nos sirvió para conocer este tipo 'deporte-espectáculo' y mucha gente sí que pensó que hacen falta este tipo de eventos en el pueblo.

-Otro tema: El Plan de Acción del Paisaje de Santiagomendi.

-El Gobierno Vasco tiene unas líneas de ayuda para hacer planes novedosos en el ámbito de la protección del paisaje. Desde la legislatura pasada yo ya propuse que había que hacer una apuesta en valor de Santiagomendi. Tenemos un tesoro natural y había que potenciarlo. Presentamos una propuesta muy trabajada, haciendo un diagnóstico con un proceso participativo activo y lo que se hizo es una lectura de los puntos fuertes y flojos del corredor Landarbaso-Santiagomendi-Landarbaso. Y teniendo el diagnóstico se desarrolló el Plan y ya hicimos la primera acción que fue la película de Santiagomendi. Se puede ver cómo la zona pasó de ser el centro del municipio a ser un barrio más secundario. Pero eso no quiere decir que no tenga importancia. Con este plan se quiere poner en valor diferentes aspectos.