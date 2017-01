Campaña de recogida de alimentos para los saharauis hasta el viernes

Como todos los años, se están recogiendo en Astigarraga alimentos para el campamento de refugiados del Sáhara. Se podrá colaborar hasta el 3 de febrero, tomando así relevo a la campaña realizada por Astigarragako Herri Eskola.

En los campamentos del Tindouf de Sáhara, las condiciones de vida son penosas y los problemas de salud abundantes, sobre todo, en los menores de 5 años y las mujeres embarazadas y madres lactantes. Por ello, este año también y bajo el título de 'Alimenta una esperanza' se ha organizado la 'XIII Caravana Vasca del Sáhara' con el objetivo de facilitar alimentos y compresas para las mujeres. Señalar que este año la situación es aún más grave por los daños en viviendas y alimentos que causaron las inundaciones que anegaron los campamentos en octubre.

Por todo ello, creen necesario continuar con la iniciativa y trasladar la solidaridad depositando alimentos y compresas en las comercios del pueblo.

Los comercios locales que participan en esta iniciativa son los siguientes: los Coviran de Tomás Alba (Isa) y la plaza de N. Almandoz (Mamen), Ezpela belar-denda, frutería Alicia, Zubitxo y el supermercado de Eroski. Se podrán entregar los siguientes alimentos y productos: arroz, legumbres, pasta, compresas, atún y sardinas en aceite así como azúcar.

«Como el año pasado, el Ayuntamiento ha decidido no participar en la iniciativa de la recogida de alimentos como solía ser habitual. Esta vez no pueden basarse en que desconocían la existencia de esta iniciativa porque el año pasado estuvimos en la misma situación. Por ello, ante la falta de interés y ganas de trabajar, EH Bildu Astigarraga ha tomado de nuevo el testigo para que este gran ejemplo de solidaridad no decaiga», afirman desde el grupo encabezado por Andoni Gartzia.

Respuesta positiva

Desde EH Bildu creen que es una iniciativa «importante» y «sabiendo la respuesta positiva dada por los astigartarras en anteriores ocasiones, hemos considerado que la no organización sería una irresponsabilidad». Por ello, solicitan a todos las astigartarras realizar un «pequeño esfuerzo», para que las condiciones de vida de los niños, mujeres, ancianos y todos los habitantes de los campamentos del Sáhara mejoren, «si quiera, un poquito».