Jesús Mari Santos (Alcalde de Astigarrga recién dimitido): «Me han llamado ciudadanos para pedirme que no me vaya»

astigarraga. Jesús Mari Santos ha dimitido hace escasos días como máxima autoridad de la localidad. Lideró la lista del PNV en la cita electoral, pero tras año y medio como alcalde ha tenido que dejar el cargo debido a sus problemas de salud. De todos modos, no descarta volver a la arena política en el futuro. Independiente en las listas del PNV, ha conseguido uno de sus principales objetivos: Realizar una consulta sobre el sistema de recogida de residuos que prefieren los astigartarras.

-Un final antes de lo esperado. Cuando se presentó no esperaría terminar año y medio después...

-En su momento me comprometí el 13 de junio y quería durar 4 años. Hicimos un decálogo para las elecciones y creo que nos hacía falta ese tiempo para poder cumplirlo. Lo que sí me he dado cuenta es que sin llegar a la mitad casi lo hemos cumplido en su totalidad. Hemos trabajado bastante bien.

-¿Los motivos de su dimisión son exclusivamente razones de salud?

-No hay ningún otro motivo. Los médicos me lo pusieron bastante crudo. Me ingresaron el día de Nochebuena, con 39,5% de fiebre. El 30 de agosto había tenido una operación quirúrgica y todavía me estaban haciendo curas. Tuve una pequeña recaída, con una infección. Tras mes y medio con antibióticos el cuerpo está muy bajo de defensas. Los doctores me han dejado claro que estoy muy bajo de defensas. Durante seis meses tengo riesgo de volver a coger una infección y lo que no puedo es hacer como el Guadiana, entrando y saliendo, dejar al equipo de gobierno en minoría. Al estar empatados en el número de concejales con EH Bildu, con que falte uno ya hay problemas.

-Se ha especulado con sus problemas de salud.

-Tengo una diabetes, no tomo insulina. Por la diabetes tuve una infección en agosto. Tuve por ello una operación quirúrgica.

-EH Bildu se ha solidarizado con usted por las presiones que supuestamente ha sufrido desde el PNV para dejar el cargo...

-Puedo asegurar que no. Tras hablar de la dimisión con Zorione, le deje claro que en el caso de recaer, si tuviera que dimitir dimitiría. No puedo dejar a mi equipo de gobierno desamparado. Además, los he nombrado yo. Me parece ridículo dejarlos.

-No ha habido por tanto presiones...

-No. Del PNV no me ha llamado en ese sentido nadie. Solo para preguntarme cómo estoy y por qué lo voy a dejar. Es más, el día que me dieron el alta estuvieron varios alcaldes del PNV a preocuparse por mí. Algo que agradezco mucho.

-¿Cómo califica su experiencia como alcalde tras el año y medio como primer edil?

-Una experiencia muy bonita y grata. Viendo que hemos conseguido hacer cosas muy bonitas, algunas sin terminar, pero creo que mi equipo de gobierno lo va a hacer muy bien. No he estado dentro del PNV, pero siempre he tenido afinidad con ellos y conozco muy bien a todos los ediles el PNV. Los independientes de las listas los elegí yo. No me puedo quejar de nada con respecto al PNV. Me parece absurdo lo que ha dicho EH Bildu, no sé de donde han sacado esa información, ni me importa... pero tengo claro que del PNV no.

-No se le veía del todo cómodo en el papel de Alcalde, en los plenos, exposiciones públicas...

-En los últimos plenos cada vez lo hacía mejor. La experiencia es un grado. Yo lo que intenté fue diversificar las actuaciones, que cada concejal llevara su ámbito. Nunca me he metido en el terreno de otros, como hacen en otros ayuntamientos. Le he dejado a cada concejal la gestión de su área. Me he encargado de mi apartado, trabajando sobre todo con Jon Arregi. Creo que lo hemos hecho bien. Es la primera vez que entraba y yo no soy Dios, no sé de todo. Me he ceñido a los ámbitos que yo más conocía.

-En el Pleno dijo que igual vuelve en el caso de que la salud se lo permita.

-En principio es así. Me ha gustado. Me podría presentar en próximas citas electorales, en esta legislatura tengo claro que no volveré. Me hace falta estar de seis meses a un año tranquilo. El estrés viene muy mal al problema que tengo. Me voy a dedicar a mi empresa, de momento, y relajarme un poco. De todos modos, siempre estaré para echarles una mano en lo que necesiten.

-Se ha hablado de Zorione Etxezarraga gobernando en la sombra.

-Zorione es la política. Todo siempre lo hemos hablado, pero en temas políticos siempre le daba la voz a ella, por que es el acuerdo al que llegamos, yo no me considero político y por ello en los temas políticos no iba a entrar. Creo que ella está más preparada para eso. Zapatero a tus zapatos.

-Por tanto, una experiencia positiva.

-Sí. Me ha llenado mucho. Ha sido bonito que la gente en la calle me ha parado y me ha reconocido la labor. Que la gente te llame para pedirte que no lo dejes. Para mí es muy importante.

-Viene del movimiento contra el PaP, por la consulta. Puede dar la sensación de que una vez conseguida la consulta, se va.

-Si fuese así hubiera intentado dejarlo después de Semana Santa, tras los dos primeros años. Pero los médicos me lo han puesto muy crudo. Además, el cierre del cambio será cuando pongamos todos los contenedores. Ahora se pondrá el órgánico y el de rechazo para abril.

-Cierre de una etapa... ¿lo mejor?

-La consulta ha sido importante, ya que prometimos dar la voz al pueblo, algo que en su momento no hizo EH Bildu. Hubo buena respuesta de la ciudadanía. Fue un éxito. Más del 60%. También hemos terminado aspectos como el vial Ergobia-Astigarraga, la nueva rotonda, acuerdos, dar comienzo a la Casa de Cultura... invertir en los caminos rurales. Igualmente el Plan Paisajístico de Santiagomendi y la gente lo está viendo. Ahora queremos invertir en el pueblo, en el bienestar de la gente, que pueda palparlo. Algunos me dicen que estoy mirando el Ayuntamiento como si fuera mi empresa... es que creo que debe ser así. Sacar cosas que sean beneficiosas para la ciudadanía.

-¿Lo peor?

-Lo peor en este tiempo han sido las disputas políticas que no conocía. Hemos querido consensuar con EH Bildu y ha sido imposible. Hemos intentado negociar en los presupuestos y después de negociar votan en contra o se abstienen. La política será así, pero no es mi estilo. Igual estoy confundido.

-Con la consulta. ¿Objetivo cumplido?

-Fue una de nuestras premisas: Dar la voz al pueblo, algo que no hizo Bildu pese a las firmas recogidas. La gente lo ha agradecido.

-¿Qué proyectos quedan para lo que resta de legislatura?

- El reto es la casa de cultura, relanzar los barrios que están más degradados e invertir en ellos... Labor muy dura ya que estás limitado por el Presupuesto. Intentamos buscar financiaciones fuera.