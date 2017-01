EH Bildu afirma que no le ha sorprendido la renuncia del alcalde

«Ante todo, desde EH Bildu deseamos lo mejor al alcalde Jesús Mari Santos, quien ha gobernado Astigarraga durante este año y medio», afirman desde el principal grupo de la oposición, EH Bildu, sobre la reciente dimisión de Jesús Mari Santos como primer edil, pero, de todos modos, afirman que tienen que confesar que esta renuncia no les ha sorprendido. «En las previsiones de EH Bildu se contemplaba que el alcalde no durara toda la legislatura y que tomara las riendas de la Alcaldía la persona que ha dirigido en la sombra el Ayuntamiento: Zorione Etxezarraga. Por lo tanto, consideramos que, por desgracia, este juego de sillas poco va a cambiar la situación».

Admitiendo que los problemas de salud han sido la razón principal del alcalde para renunciar al cargo, desde la izquierda abertzale denuncian la «campaña de hostigamiento realizada por miembros del PNV, tanto algunos concejales y otros simpatizantes para que dejara el cargo y, por ello, también mostramos nuestra solidaridad con Jesús Mari». Entienden que se han cumplido las previsiones de EH Bildu. «Cuando el alcalde ha dejado de ser útil para el PNV, no han dudado en comenzar una campaña interna contra su persona. Diferentes fuentes corroboran estas informaciones y queremos denunciar el juego sucio que han tenido varias personas del PNV».

EH Bildu realiza una valoración negativa de este año y medio de gobierno jeltzale. «Ha sido un año y medio perdido en balde». En este sentido remarcan que «nos han suprimido la línea de autobús A3 (hospitales, universidades) con la complicidad encubierta del Gobierno Municipal, y a cambio, entre todos hemos pagado un servicio de transporte de lujo para los visitantes de las sidrerías».

Critican también desde la oposición que «por primera vez en años no se ha organizado la Semana de la Movilidad y el servicio de taxi aún continúa desaparecido», añadiendo que se ha impedido la participación de la ciudadanía y asociaciones en el diseño de la estratégica nueva casa de Cultura. Entienden que se ha cerrado de «par en par» las vías de participación y transparencia. «Ya van 3 los incumplimientos de la ordenanza de Participación».

Citan otros aspectos con los que no han estado de acuerdo. «Los impedimentos y obstáculos para la nueva guardería han sido numerosos, se ha privatizado el servicio de recogida de residuos y se han despedido trabajadores sin preocupación alguna. Sin olvidar la improvisación imperante en el cambio de sistema. El Gobierno Municipal ha justificado acometer obras sin licencia. Además de bloquear la promoción del alquiler de viviendas vacías, se han otorgado más facilidades económicas a los propietarias de viviendas vacías».

También se refiren a la situación del comercio local. «Con la oposición mayoritaria del comercio se puso en marcha una feria con feriantes de fuera de Astigarraga y, además, el PNV no ha sido capaz de denunciar el alzamiento franquista, de solicitar la retirada de la Policía Española y la Guardia Civil ni de reprobar la actividad del delegado de Gobierno Urquijo». Desde el principal grupo de la oposición remarcan que «tras criticar abiertamente las iniciativas propuestas por EH Bildu en la anterior legislatura, ahora sí las apoya, pero en un año y medio no ha habido avances reseñables». La lista de críticas va más allá, al afirmar que se ha «apoyado gastar sumas importantes de dinero para organizar la 'Eternnal Running', pero en dos ocasiones ha renunciado a organizar la carrera popular 'Inuxente Lasterketa'. No ha habido pasos significativos con el tema del Instituto de la ESO, se han firmado 3 convenios que han resultado nulos de pleno derecho y también se ha renunciado a la recogida de alimentos anual a favor del Sáhara».

«Por todo ello, no podemos afirmar que lo vivido desde junio de 2015 haya sido positivo. Han sido 19 meses perdidos en balde. 580 días reinando la improvisación, la falta de coordinación, las mentiras y la dejadez absoluta. Al realizar la valoración, no nos olvidamos del colaborador indispensable del PNV: el PSE-EE. Por lo tanto, debemos denunciar que el PSE-EE también tiene su responsabilidad sobre lo que ha sucedido en este año y medio», señalan desde EH Bildu.

Pero lo peor es que «parece que nada va a cambiar. En definitiva, la Alcaldía va a recaer en la persona que ha estado dirigiendo a la sombra el Ayuntamiento. Desde EH Bildu creemos que el único cambio posible pasa por EH Bildu. Por ello y al seguir siendo el partido más votado, EH Bildu se reafirma en su disposición para volver a gobernar».