Los astigartarras cerraron las navidades con su tradicional PIN

Astigarraga no cuenta con la organización de la Cabalgata de Reyes Magos, pero ello no impide que la última semana de las fiestas navideñas cuente con su particular atractivo. Todos los años, desde el departamento de cultura del Ayuntamiento, se organiza un pequeño parque infantil de Navidad, que cuenta con una muy buena acogida y al que acuden incluso personas llegadas de otros municipios cercanos.

El recinto, ubicado en la pista central del polideportivo, abrió sus puertas tanto por la mañana como por la tarde, con una muy buena acogida en las dos franjas del día.

La realidad es que el PIN que se coloca en Astigarraga responde a las inquietudes de distintas edades. Así, los más pequeños contaron con más hinchables que nunca, con distintas zonas destinadas a las diversas edades, pero también hubo juegos para los que tienen una edad más avanzada. Los simuladores fueron unos de los principales atractivos para los adolescentes.

También se pudieron atrever con la tabla de surf, con una sala de cine 5D o con un pequeño taller. Lo que está claro es que los chavales lo pasaron en grande y que tuvieron una excelente ocasión para salir de casa, pese al frío, y divertirse durante unas horas aprovechando la oferta especial planteada desde el Ayuntamiento. Diversión días antes de volver a la ikastola.