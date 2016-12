150 personas siguieron el concierto góspel de The Upper Room

El dúo de góspel The Upper Room hizo las delicias del público en el concierto de antes de ayer en la Iglesia San Miguel de Urnieta. Mikel San José a la voz e Iñaki Miguel al piano ofrecieron un entretenido y diverso repertorio donde combinaron sus propios temas con algunos clásicos de este género.

Tras el decidido comienzo con 'Egun alaia' y 'Burua altxa', adaptaciones de los famosos 'Oh happy day' y 'Glory, glory, hallelujah', el dúo comenzó a desgranar algunos de sus últimos temas, tales como 'Zoriontasunaren bila' o 'Oihua da nire deia', entre muchos otros. Uno de los momentos más impactantes del recital fue cuando el vocalista San José interpretó a capella el clásico 'Amazing Grace', que recibió la ovación de las cerca de 150 personas que acudieron a la cita.

El concierto prosiguió con Iñaki Miguel sólo en el piano interpretando 'Stand by me', como él mismo explicó, «un tema góspel que descubrí a muy temprana edad y que me trae unos imborrables recuerdos». Tras 'Jaunaren hitza', 'Kebar ibaian' y 'Please my God give me back my love again', el dúo se despidió con el conocido 'When the saints go marching in' con los asistentes coreando los estribillos. Ante los incesantes aplausos, el dúo accedió a un bis, en el que sacaron a relucir «un tema que no hemos hecho en esta gira aún», 'Where no one stands alone'. El concierto finalizó con 'White Christmas'.

Nuevo éxito, por tanto, de la música góspel en Urnieta, que en los últimos años se viene acercando a la localidad en fechas navideñas y que suele contar con una muy buena acogida. El miércoles fue un ejemplo de ello.