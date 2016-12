Problemas de salud llevarán al alcalde a presentar su dimisión

El alcalde, Jesús Mari Santos, presentará su dimisión en próximos días. Sus problemas de salud, en estos momentos se encuentra ingresado, le ha llevado a tomar una decisión que ayer hizo pública la teniente alcalde y que está realizando la labor de primer edil, Zorione Etxezarraga. Tal y como indicó, la dimisión del alcalde está prevista que se haga por escrito en el Pleno Ordinario que tendrá lugar en la tercera semana de enero y luego habrá un plazo máximo de 10 días para que un nuevo Pleno confirme al nuevo primer edil.

Aunque en la sesión plenaria extraordinaria de ayer estaba previsto que centrara su interés en el Presupuesto Municipal de 2017, se aprobaba de manera inicial, finalmente la comunicación de la futura dimisión de Jesús Mari Santos acabó siendo la gran protagonista.

En lo que se refiere al orden del día en si, se dio el visto bueno de manera inicial al Presupuesto General para el año próximo. La aprobación del documento se dio de una manera poco habitual. Votó a favor el grupo de gobierno de EAJ/PNV y el edil del PSE, al que le fueron aceptadas distintas alegaciones. Desde EH Bildu se quiso dividir su voto. Cinco de sus seis ediles votaron en contra y el sexto, su portavoz Andoni Gartzia, se abstuvo. Fue una decisión de grupo para manifestar su falta de confianza en la ejecución del nuevo documento pero también se quiso reconocer que algunas de sus enmiendas habían sido recogidas en el documento presupuestario.

Desde el grupo de gobierno se quiso dejar claro que «se han querido recoger en el primer borrador realizado aportaciones que entendemos que lo mejoraban. Algunas enmiendas planteadas se han admitido de forma parcial y otras en su totalidad».

Uno de los aspectos que se quiso criticar desde la oposición, desde EH Bildu ya que el PSE no intervino en el debate presupuestario, fue la falta de confianza en la materialización del documento. «Si miramos lo sucedido con el de este año, no se ha hecho nada o casi nada en muchos campos», citando algunos como el de viviendas vacías, haurreskola, jubilados, caminos rurales... De igual manera, destacaron que se trata de un presupuesto «sin proyecto», dejando sin admitir enmiendas «importantes y de peso» para el municipio. Entre ellas citó la redacción del proyecto para el edificio de DBH, el proyecto sobre la renovación de redes del casco de Santiagomendi, el Mapa Morea o el plan de accesibilidad. Se quejaron, además, de no poder conocer el documento partida a partida, sin la existencia de informes necesarios.

La respuesta del grupo de gobierno se centró en que EH Bildu «no ha aportado nada nuevo. Lo que han hecho sus enmiendas ha sido cambiar algunas cantidades. No hemos visto ninguna corrección que cubra un vacío». De la misma manera se quiso destacar la potenciación por primera vez de una mesa de turismo y comercio. Sobre DBH remarcaron la partida para la urbanización, destacando el reto importante que supone el asunto de la vivienda vacía.