The Upper Room vuelve a traer el sonido góspel hoy a la Parroquia

El XI Ciclo Góspel parará también este año en Urnieta, y lo hará con una única actuación que tendrá lugar hoy a las 19.00 horas en la Iglesia San Miguel a cargo del dúo The Upper Room.

El dúo The Upper Room lo forman los donostiarras Mikel San José a la voz e Iñaki Miguel al piano, que ya actuaron en Urnieta hace dos años, obteniendo un gran éxito. Ambos músicos ofrecerán su particular actuación, donde presentarán sus propios temas góspel en euskera, pero también interpretarán algunos clásicos de este género. «El concierto comienza con uno de los más conocidos temas góspel, la conocida 'Oh happy day', que nosotros hemos adaptado al euskera como 'Egun alaia'», adelanta el dúo. Durante el concierto sonarán temas compuestos por ellos, como es el caso de 'Jaunaren hitza', 'Oihua da nire deia' o 'Kebar ibaian' entre otros; temas donde el público podrá seguir a gran ritmo, aunque también habrá momentos de «máxima espiritualidad». Como dice Iñaki Miguel, «para la ocasión rescataremos algunas glorias de esas que en una iglesia suenan de manera única y sin igual». El dúo comenta que «nosotros, al igual que la mismísima Mahalia Jackson, reina del góspel, nos presentamos con una voz y un piano, y demostraremos que el góspel también se puede defender en este formato, voz y piano», de hecho el dúo lleva 12 años a sus espaldas paseando el góspel por cada rincón de nuestra geografía.