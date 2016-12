El sénior de balonmano no pudo cerrar el año con un triunfo ante Leizaran

Los sénior del Urnieta Balerdi Harategia de balonmano no lograron despedir el año sumando puntos al caer derrotados en el último segundo por el Leizaran (24-25) en un emocionante derbi, con lo que no pudieron redondear la tarde que comenzaba con el emotivo homenaje realizado a Gorka Urigoitia. El partido fue un toma y daca continuo entre ambos equipos. Los de Andoain comenzaron mejor el choque, mientras los de casa, con un punto de ansiedad, desperdiciaban sus ataques en decisiones precipitadas. Tras un tiempo muerto, los urnietarras parecieron asentarse y lograban para el minuto 10 su máxima ventaja (9-5) pero los visitantes consiguieron empatar a 11 al filo del descanso.

En la reanudación, los del Leizaran volvieron a entrar mejor y conseguían para el minuto 5 una ventaja de tres goles (14-17). Mientras tanto, los de Jokin Jiménez y Patxi Morandeira cometían errores en defensa y en ataque no lograban imponer su juego habitual, pero tiraron de casta y lograron darle la vuelta al marcador (22-20). Sin embargo, el Leizaran no dio por perdido el partido y logró empatarlo a 22. La igualdad se mantuvo durante los minutos finales, hasta que a falta de 10 segundos, con empate a 24 y un jugador más, los urnietarras no supieron defender el último balón del encuentro y el Leizaran conseguía el gol 25 sobre la bocina.

Esta dolorosa derrota no empaña una buena primera vuelta de liga a falta de un partido, que se jugará el 15 de enero tras el parón navideño. Los de UKE son quintos con los mismos 12 puntos que el Legazpi, segundo clasificado.

Gran partido el que disputaron los juveniles del Urnieta Guria Jatetxea el domingo en Hondarribia. A pesar de contar solo con 8 jugadores, los de Urnieta salieron a tope y lograron comenzar con un 0-5 en el marcador. A partir de ahí, supieron administrar la ventaja perfectamente, llevando el partido al ritmo que más les convenía. En la segunda parte el cansancio se notó y los locales se llegaron a acercar a 3 goles, pero los urnietarras se sobrepusieron en seguida para acabar ganando 18-23 y situarse líderes de su grupo antes del parón navideño.

Los cadetes del Urnieta Itxaso Arraindegia han dado buen inicio a la segunda fase del campeonato que les llevará a luchar por el noveno puesto de Gipuzkoa. Los urnietarras realizaron un buen trabajo tanto en defensa como en ataque ante un equipo incómodo como el Bergara. Una primera parte seria combinando una defensa muy basculante y con múltiples apoyos. Esto, junto con algunos contraataques y jugadas de ataque ofensivas, con continuos desdoblamientos, permitieron llegar al descanso con un marcador favorable a los urnietarras (16-11). La segunda parte comenzaron dubitativos los urnietarras, con algunas pérdidas de balón que propiciaron un parcial de 0-4, pero que en los siguientes minutos lo corrigieron los locales poniendo orden con su juego tradicional.