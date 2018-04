«Si el traje y el vestido es a medida, pues el vídeo de la boda también» Los encargados de filmar todo tipo de reflejos pilomotores, Iñaki, Vero y Thalia. / F. DE LA HERA Reflejo Pilomotor Siéntelo, ellos lo graban | Iñaki Ugartemendia, Verónica Martínez y Thalia Martínez son Reflejo Pilomotor, una productora que capta las emociones más bonitas YLENIA BENITO Domingo, 22 abril 2018, 09:52

«La muerte no puede detener el amor verdadero», le dice Westley a Buttercup en 'La princesa prometida' antes de sellar su amor. ¿A quién no se le ha puesto la piel de gallina con esta escena? ¿Quién no se ha emocionado al ver ese abrazo y beso bajo la lluvia de Noa y Allie en 'El diario de Noa'? ¿Y cuando Harry encuentra, por fin, a Sally y le enumera todos los momentos en los que la quiere? ¿No se les ponen los pelos de punta? Así es el amor en el cine, capaz de estremecer el corazón más duro e incrédulo. Y así es también el amor cuando lo graba Reflejo Pilomotor. Sus veinticuatro fotogramas por segundo son siempre de película. Cojan palomitas y Kleenex, los van a necesitar.

-¿Cuántas historias de amor habéis grabado ya, Vero?

-¡Uy! Unas cuantas, sí. Los tres juntos llevamos un añito. Pero Reflejo Pilomotor nació, exactamente, el 5 de octubre de 2013.

-¿Es la fecha del estreno de qué historia de amor?

-(Risas) El día de la boda de Agur e Iker. Lo recuerdo perfectamente. Era la boda de la hermana de la gran fotógrafa y amiga Estitxu Ortolaiz.

-Iñaki, ¿tú también te acuerdas?

-¡Sí, sí! Antes ya habíamos hecho alguna cosita, pero ese fue el primer día oficial.

-¿Por qué?

-Estitxu llevaba tiempo insistiéndonos y como era la boda de su hermana, nos pidió que, sin compromiso alguno, le hiciéramos un vídeo.

-¿Qué os decía Estitxu?

-Ella veía algo en nosotros...

-Vero...

-Es así. Estitxu veía en nosotros algo que ni siquiera sabíamos o sentíamos nosotros. ¡No sabíamos ni si queríamos hacer vídeos de boda! (Risas) Ella nos decía que teníamos una forma de hacer especial, algo que no había en la zona y que no tenía nadie.

-Y os invitó a la boda de su hermana.

-Sí, ya ves, confiaba tanto que nos invitó a que fuéramos a grabar y nos ayudó en todo. Ese día fue tan especial que surgió hasta nuestro nombre.

-¿Qué sucedió?

-Estuvimos muy a gusto. En un momento, no recuerdo si durante el banquete o justo después, que estábamos parados nos dijimos: «¿Y si subimos a casa, editamos algo y traemos un pequeño resumen como sorpresa?». Dicho y hecho.

-¿Antes de acabar la boda ya teníais un vídeo?

-¡Sí! Y fue increíble. Fue tal el éxito que esa noche, en casa, pensamos que teníamos que probar a seguir.

-Teníais un vídeo pero faltaba un nombre, Iñaki.

-Reflejo Pilomotor. ¿Sabes qué es?

-No...

-Es el nombre científico de cuando se te ponen los pelos de punta o la carne de gallina.

-Bien, algo de ciencia en el amor. ¿Cómo sigue la historia?

-Con ese primer vídeo y el nombre, ya teníamos algo para enseñar. Así, al poco, una chica nos contactó a través de Facebook.

-Vero...

-Nos vio en Facebook, pero el contacto fue por teléfono. Lo recuerdo porque me llamó a mí y no me lo podía creer. Estaba en el patio del colegio de las niñas, sonó el teléfono y alguien al otro lado me dijo: «¿Reflejo pilomotor?». No lo olvidaré.

-Vuestros primeros clientes.

-¡Eso es! Después de la boda de Agur hicimos alguna boda más, pero eran amigas suyas. Esta fue la primera pareja 'de verdad'. Yusenka y Luis.

-Esto ya no era una prueba, ¿cómo lo afrontasteis, Iñaki?

-Con calma, no recuerdo estar nervioso. Sabíamos lo que teníamos que grabar y teníamos muchas ganas de hacerlo.

-Thalia, tú sabes la clave.

-¡Sí! Que todos venimos del mundo audiovisual. Iñaki y yo hemos trabajado como cámaras de televisión durante muchos años. Hemos hecho de todo y todo tipo de situaciones en directo. Eso nos ha dado una base muy grande.

-Iñaki, ¿estás de acuerdo?

-Totalmente. La boda no deja de ser un programa de televisión en directo y continuo. No te puedes perder nada y todo pasa una sola vez. ¡No se puede repetir! (Risas).

-¿Con esa primera pareja de verdad también hicisteis el resumen sorpresa, Vero?

-Sí, y algo más. Yusenka quería darle una sorpresa a Luis, haciendo que, de alguna manera, sus amigos que viven fuera estuvieran presentes. Le dimos la idea de un vídeo que fue... ¡Se me pone la piel de gallina al recordarlo!

-Aquí se dice Reflejo pilomotor.

-(Risas) Exacto. Ese fue el momento en el que también nos dimos cuenta de la importancia de la personalización del trabajo. No todas las bodas son iguales.

-Stop, que vamos a acabar con un tópico.

-Lo corroboro: las bodas no son iguales. Hay elementos que son los mismos, pero ¿quién hace las bodas? La gente. Y la gente en cada una de ellas es diferente. La gente es el alma de las bodas. Las bodas son los amigos, la familia, los novios... ¡siempre diferentes!

-¿Y en qué momento empezó a ser diferente el equipo Reflejo Pilomotor, Iñaki?

-Hace poco más de un año. A Thalia y a mí se nos complicaron las cosas en el trabajo. Ese fue el momento en el que decidí apostar al cien por cien por el proyecto que había iniciado con Vero.

-¿Fue complicado dar el paso?

-Fueron días amargos, pero no fue difícil. Reflejo Pilomotor entonces ya era un proyecto encaminado. Año a año ha ido 'in crescendo', aún no sabemos dónde está el techo. Y con Thalia hicimos el fichaje perfecto.

-Y a ti, Thalia, ¿te costó dar el 'sí quiero'?

-No mucho. Confiaba en ellos. No me arrepiento. Antes había hecho bodas, pero hacerlas con Reflejo Pilomotor es sentirte parte de la familia.

-¿Como si llevaras los anillos?

-¡Casi! Vero se encarga del primer contacto, pero antes de que llegue el día de la boda, quedamos y nos conocemos. Cuando llega el día, todo el mundo está muy nervioso pero nos tratan de lujo. ¡Nos preparan hasta el desayuno!

-¿Grabar bodas es emocionante y divertido, Iñaki?

-Mucho. Yo lo tengo claro: es un privilegio. Es un trozo de vida, algo que esas personas recordarán siempre y nosotros estamos ahí.

-¿Cuántos 'reflejos pilomotores' llegáis a sentir por boda, Thalia?

-¡Yo muchos! Yo me emociono muy fácil. Bueno, a todos se nos ha escapado la lágrima detrás de la cámara.

-Y por si fuera poco, Vero, también buscáis emociones fuera de las bodas...

-Yo siempre digo: si el vestido y el traje se hacen a medida, el vídeo también. Eso nos lleva tiempo, pero somos tres cabezas inquietas. Siempre queremos más y mejor. Tenemos en el horno un nuevo proyecto: 'Costuras'. Pero también hacemos otras cosas de producción propia: programas de tv, documentales, vídeos corporativos...

-¿Os queda tiempo para vuestros propios 'reflejos pilomotores'?

-¡Claro! Hay tiempo para la familia, los amigos, el disco de los Judas Priest, el último libro de Noelia Lorenzo... Hay 'reflejos pilomotores' por todas partes, ¡no solo en las películas! (Risas).