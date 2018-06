Pierre Gaztelumendi (Carpintero): «Escondí el fusil de un soldado que escabapa debajo de mi colchón» Pierre Gaztelumendi, 'Gaztelu', con la frontera y el río Bidasoa de fondo y sus dos medallas en el bolsillo. / FERNANDO DE LA HERA Este francés con muchos amigos irundarras ha sido carpintero, pescador, voluntario en la Segunda Guerra Mundial y, en secreto, contrabandista YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Domingo, 3 junio 2018, 00:09

Mi contacto, Txutxi, me ha citado a las cuatro en el bar Waumna´s. Ahí es donde me presentará a su viejo amigo Pierre Gaztelumendi, quien, dice, atesora infinitas aventuras e historias alrededor de la frontera. Por justicia poética, paradoja o casualidad, hemos quedado en encontrarnos aquí, en la frontera. No tenemos que imaginar demasiado, casi todo sigue igual desde hace ya demasiados años. El Chez Pepe continúa llenando su escaparate con botellas de Ricard, los estancos llevan el nombre de Tabacs y hay paelleras gigantes y lunares de faralaes en las esquinas. Es como viajar en el tiempo, pero no tan lejos como lo vamos a hacer con 'Gaztelu', el amigo de Txutxi. Pierre Gaztelumendi tiene ahora 91 años recién cumplidos y ya con 15 era resistente voluntario durante la Segunda Guerra Mundial. Parece una película, pero es real.

-Pierre, esto parece una quedada secreta...

-Pero no es secreto, estamos en una terraza. Aquí nos ve todo el mundo. Por cierto, es la tercera vez que vengo a este bar.

-¿La tercera? Vaya memoria...

-Bueno, funciona a ratos. A finales de mayo he cumplido 91 años ya.

-Tu amigo Txutxi me ha dicho que tienes muchas historias que contar, ¿por dónde empezamos?

-No sé, yo he traído esta carpeta. ¿Te enseño?

-¿Qué hay ahí?

-Mira, hace poco me han entregado esto. Me lo ha dado el alcalde de Biriatou, Michel Hiriart.

-Dos medallas, ¡esto parece importante!

-Me las han entregado por mi compromiso durante la Segunda Guerra Mundial.

-¿Cómo? ¿Tú has estado en la guerra?

-(Risas) En muchas guerras he estado, sí.

-Pero tú durante la Segunda Guerra Mundial eras un chaval, ¿no?

-Sí, tenía 15 años. Las medallas son porque fui voluntario de la 'resistance'.

-¡Madre mía! ¿Y qué hiciste?

-Bueno, no sé, pues lo que tenía que hacer. Ayudar, supongo. No había mucha elección...

-Y tú elegiste ayudar, ¡qué valiente!

-Eso dijo el alcalde el día que me entregó las medallas.

-Me han dicho que también fuiste pescador, pero sin pescar.

-(Risas) Ce n´est pas possible!

-Eso digo yo, no es posible. ¿Cómo has sido pescador sin pescar?

-Nosotros en vez de poner la caña, comprábamos el pescado a otros barcos de Hondarribia o Getaria y lo traíamos a nuestro puerto para luego venderlo.

-¡Vaya truco! Podías haber terminado en la cárcel...

-Uy, eso ya sé lo que es, en la cárcel ya estuve una vez.

-¿Por qué? ¿Por pescar sin pescar?

-(Risas) No, no. Por intentar ir con un amigo a San Sebastián a visitar a unos familiares.

-Cuéntame eso bien.

-Mi amigo volvía de la guerra y yo era soldado. Queríamos ir a San Sebastián. En la carretera había carabineros, pero pasamos por el río y no nos vieron. La idea que teníamos era la de ir por el monte San Marcial, pero a mitad de camino nos pilló una pareja de Guardias Civiles.

-¿Y qué pasó? ¿Escapasteis?

-¿Escapar? (Risas) Dijeron un «¡alto!» y dispararon dieciocho tiros. Algunos nos pasaron muy cerca, ¡imagínate! Con tantos tiros no nos íbamos a escapar...

-¿Qué hicisteis, entonces?

-Tumbarnos. Estábamos boca abajo y dice uno de ellos: «¡manos arriba!». ¿Y sabes qué pensé yo?

-No...

-Pues que cómo estando boca abajo iba a levantar los brazos. (Risas)

-Los dieciocho tiros no te quitaron el sentido del humor.

-¡Eso nunca! Después nos hicieron muchas preguntas, nos esposaron y nos llevaron al calabozo.

-¿Dónde?

-Aquí en Irun, en la comandancia. ¡Qué hambre y qué frío pasamos!

-¿Te acuerdas?

-¿Cómo no me voy a acordar? Le dijimos a un soldado en euskera: «ekarri ogi pixka bat, mesedez». Le dimos dinero y se fue a por el pan. ¡Volvió sin dinero y sin pan!

-No hay lujos en la cárcel, ¿eh?

-No, no. El único lujo que tuvimos fue no pagar el tren. Al día siguiente nos sacaron del calabozo y fuimos andando hasta la estación del tren para ir a Martutene. Fue el único día en mi vida que he viajado sin pagar billete. (Risas)

- Otras situaciones más comprometidas ya has vivido tú en la frontera...

-(Risas) ¡Eso te lo ha contado Txutxi! Sí, hemos 'trabajado' en la frontera ayudando a pasar mercancía y alguna que otra persona también...

-El contrabando era casi una profesión en aquella época.

-Bueno, teníamos amigos o socios que nos ayudaban a 'pasar' mercancías de todo tipo. Había que evitar la aduana. Lo hacíamos de un lado a otro, de España a Francia y de Francia a España.

-¿Te pillaron alguna vez?

-Pillar no, pero si te reconocían pues tenías que pagar para que no te delatasen. (Risas)

-¿Y personas? También ayudabas como los miembros de la Red Comète...

-No, ayudábamos en lo que podíamos. Ayudamos a algún portugués... ¡Ah! Una vez ayudé a unos soldados polacos.

-¡Cuenta!

-Estaba un día en el caserío de la abuela y vinieron dos soldados que eran polacos. Uno tenía un fusil y el otro, que era sargento, una pistola. Me pidieron ayuda para escapar. Les dije que fueran por el río, por la parte en la que había menos agua. Uno de ellos me pidió que le escondiera el fusil y se fueron.

-¿Dónde lo escondiste?

-Mi abuelo me dijo que lo tirara al río, pero yo lo escondí debajo de mi colchón hasta que...

-¿Qué pasó? ¿Te pillaron?

-A mí no, ¡a ellos! (Risas) Lo tuvieron que intentar dos veces, pero consiguieron pasar el río. El problema es que más adelante los descubrieron. Al día siguiente, al pasar por el puente, vi mucho jaleo. Me contaron lo que había pasado y que estaban buscando las armas. ¡No las habían encontrado!

-Estaba en tu casa...

-¡Claro! Corrí a casa, hice un agujero en el monte y a la noche enterré el fusil. Nunca me pillaron... (Risas)

-Te guardaremos el secreto, Gaztelu, pero promete contarnos más historias la próxima vez.