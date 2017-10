El Ordizia ejerció de líder y goleó al Beti Gazte Ubiri corta el avance de un jugador del Ordizia. / TELLETXEA El cuadro local, que contó con notables bajas, perdió 1-5 TELLETXEA LESAKA Martes, 3 octubre 2017, 00:23

. El Beti Gazte afrontó con numerosas bajas el sábado en Mastegi la visita del líder Ordizia, y éstos con un equipo veterano y con gente corpulenta arriba y muy peligrosa, no desaprovechaba la ocasión para volver a golear y sumar tres nuevos puntos. El Ordizia, que lleva tres victorias y un empate, venía de golear 5-0 en la jornada anterior, llevando marcados catorce goles y tan solo encajados tres. Los visitantes, gracias a su estatura dominaban el juego aéreo y creaban mucho peligro arriba, ante adversarios más pequeños.

El partido comenzó con un jugador menos en el equipo del Ordizia, ya que el colegiado mandó al delantero centro a cambiarse de medias, al vestir éste unas negras cuando el resto del equipo llevaba azules. Fueron tres minutos los que tardó en entrar al terreno de juego, mientras tanto, el Beti Gazte se adelantaba en el marcador gracias a un penalti cometido sobre Urki.

Los locales salieron mandando, antes que la jugada por la que se adelantó el conjunto lesakarra, los de Ibai Amezketa habían llegado con peligro arriba. Se llegaba al minuto 3, cuando los de Lesaka en jugada de ataque meten arriba sobre Urki, un defensa falla en su intento de despejar y da en el pie del delantero gaztetxu, derribándole, señalando el juez de línea la pena máxima que fue luego transformada por Mikel Aitor Flores, 1-0.

Después de marcar el Beti Gazte entró al terreno de juego el jugador visitante que tuvo que cambiarse las medias y ante las recriminaciones al árbitro, éste le mostró la cartulina amarilla. Parecía que el Ordizia iba a acusar el gol y la decisión del colegiado, pero en la casa del pobre todo son miserias.

Los urdiñas sacan del centro del campo, llegan arriba, la zaga lesakarra defiende mal y un delantero solo ante Gorka manda el esférico al fondo de la portería y empatan el partido. Jugada que dio alas al Ordizia y todo lo contrario al Beti Gazte, al que le dolió la forma de encajar el gol. Pronto se vio el oficio y la superioridad visitante que se hacía con el control del partido, mientras que a los locales les costaba contener el juego de los rivales.

En el minuto 13, el Ordizia se ponía por delante en el marcador, aprovechando el juego aéreo. Saque de esquina que es cabeceado en el segundo palo y remachado dentro del área. En jugada similar en el minuto 25, el Ordizia cabecea en el primer poste al larguero y desaprovecha una clara ocasión al mandar fuera desde dentro del área el rechace. Cuatro minutos más tarde, el colegiado sanciona con una falta cometida cerca del lateral del área, al debutante esta temporada Jon Irazoki. La saca el Ordizia y de cabeza establecen el 1-3.

El Beti Gazte llegaba poco arriba, pero cuando lo hacía creaba peligro al no mostrase muy segura la zaga. En el minuto 33, Ubiri mete el balón sobre Urki, el central falla y el delantero local se queda solo ante el portero, pero cruza en exceso el esférico y sale fuera por muy poco. Urki estaba siendo la referencia del cuadro gaztetxu en el ataque. En el 37, este jugador arrancando desde el centro del campo, se va de cuantos le salen al paso siendo objeto de faltas que el colegiado deja continuar aplicando la ley de la ventaja, finalmente mete al hueco sobre Ubiri, que no llega a rematar ante el portero al arrebatarle éste el esférico de los pies en su salida dentro del área.

El Ordizia dispuso de una clara ocasión para aumentar la ventaja cuando se cumplía el minuto 43. Por tres veces los delanteros visitantes no se atreven a tirar a puerta en inmejorables posiciones, sacando finalmente la defensa el balón de dentro de su área, llegándose al descanso con el 1-3.

El Beti Gate mejoró

El Beti Gazte no quiso entregarse y salió con otra actitud en la reanudación. Comenzaron apretando y no dejando a su rival pensar que hacer con el balón. El Ordizia se vio sorprendido y casi hasta mediada esta parte no llegó arriba con claridad. Etxegarai presionando a un defensa forzó un saque de esquina, que una vez ejecutado el rechace le llega a Irazoki y el potente disparo de éste lo despejó un defensa cuando el esférico entraba en la portería.

La presión y dominio local, aunque no creaba peligro arriba, por lo menos no dejaba realizar su juego al Ordizia, que se veía superado. Etxegarai cuando se cumplía el cuarto de hora remata un centre, el portero se luce evitando que no entre metiendo la mano y posteriormente el balón se estrella en el poste. En su primera llegada con aparente peligro del Ordizia arriba, minuto 20, estos vuelven a marcar después de un saque de esquina, varios rechaces y remate final en fuera de juego que no fue señalado por el colegiado. Protestaron los jugadores locales y también los que estaban calentado en la banda al juez de línea y que supuso que uno de estos últimos, Oier, viera la cartulina amarilla. Flores realizó una bonita jugada por la banda derecha, marchándose de dos contrarios en el minuto 27, siendo su centro rematado por Urki de cabeza en el primer poste, saliendo el esférico fuera.

El definitivo 1-5 llegó en el minuto 40, en una larga jugada de ataque del Ordizia, en la que se producen varios rechaces y el centre final es remachado dentro del área. A pesar de todo ello, los jugadores locales siguieron peleando hasta el pitido final. Alineación: Gorka, Irazoki (Xabier m84), Peio, Olaizola, Martin, Aitor (Oier m78), Flores (Arriola m78), Etxegarai, Urki, Beñat y Ubiri.