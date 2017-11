Luna de noviembre sobre el Bidasoa Pocas horas quedan para disfrutar de una luna llena que no llega a 'super' por muy poco Vista de la luna con el cielo despejado sobre el Bidasoa. / Mikel Fraile J. F. Viernes, 3 noviembre 2017, 19:11

A las 17.59 horas ha salido hoy la luna. No es noticia, pero los cielos despejados han permitido disfrutar de su belleza desde toda nuestra geografía. La foto tomada desde la bahía del Bidasoa lo demuestra. Una belleza congelada y colgada del cielo que estará a la vista unas horas más. Hasta las 6.29 horas de este sábado. Si las nubes, como está previsto, no llegan hasta la tarde.

Este sábado es la luna llena, pero las previsiones anuncian un tiempo "templado y bastante tranquilo" solo hasta primeras horas de la tarde. En ese momento no taparán la luna, pero si el sol pues nos espera un fin de semana bien lluvioso. Y bien frío, con temperaturas máximas e 12-13º este domingo en Gipuzkoa, según anuncia Euskalmet.

No es esta de noviembre una superluna, pero se queda cerca de dicha denominación. Para recibirla es necesario que la luna se encuentre en su perigeo (el punto de órbita más próximo a la Tierra). Este noviembre la luna llena se quedará muy cerca del mismo, pero no tanto. Sí habrá superluna en diciembre, el día 3.

La luna que sale este sábado a las 17.49, pero ya no dejará estampas como la de hoy. Será luna llena, pero no la veremos. Una luna que anuncia en los cielos un mes con cuatro lluvias de estrellas. La primera de ellas será también este fin de semana, el domingo. Las Táuridas no son tan conocidas como las Perseidas de agosto, ni tan abundantes, pero si los cielos se despejaran a principos de la próxima semana podríamos verlas mirando al lugar adecuado, al sur. Si hay suerte y podemos ver un cielo como el de hoy.