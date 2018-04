El ZAISA-Txingudi empató con el líder (5-5) y se le complica el ascenso directo No era fácil tirar a palos. Los irundarras tienen dos jornadas para confirmar su segundo puesto y clasificarse al play-off I.A. IRUN. Viernes, 20 abril 2018, 00:13

El partido clave para el ascenso entre ZAISA-Txingudi y Bera Bera B acabó en empate pero mejor para los donostiarras que para los irundarras. Solo quedan dos jornadas para que acabe la liguilla de ascenso y el Bera Bera B tiene 16 puntos y 12 el ZAISA-Txingudi. No es una distancia insalvable, pero parece que acabarán así, los donostiarras ascendiendo de manera directa y los irundarras -si no dejan escapar su actual segundo puesto- disputando el play-off con el Baztan.

Aunque con día soleado, Plaiaundi seguía estando embarrado, lo que dificultó mucho el juego de ambos equipos. Los primeros minutos la posesión fue del Bera Bera B, pero el ZAISA-Txingudi defendió duro y no se movía el marcador.

En el minuto 20 por poco no acertó Adur Manterola en un golpe de castigo. Cinco después, el Bera Bera B sacó el balón de una melé y en una buena jugada con la línea logró el primer ensayo. Hasta el descanso, las defensas y el estado del césped hicieron imposible que hubiera más anotaciones.

En la reanudación el dominio fue irundarra, pero sin encontrar huecos en la defensa rival. En el minuto 59 el Bera Bera B no acertó en un golpe de castigo y hubo que esperar hasta el 70 para ver la siguiente anotación. Después de varias fases en la que los irundarras avanzaron varios metros, finalmente Alejandro Aguirre logró el ensayo para empatar. Lástima que él mismo no pudo transformar y que tampoco aprovechó el golpe de castigo en el minuto 79, que hubieran resultado decisivos, pero el estado del césped jugó en contra de los pateadores todo el partido. No llegó a destino ninguno de los cinco intentos.

Alineación: Unai Cano, João Costa, Iñigo Camarero, Alvaro del Alamo, Imanol Aizpurua, Beñat Herrero, Carlos Lora, David Rosset, Adur Manterola, Roberto 'Pachi' García, Javier Boes, Unai Herrero, Ioritz Franco y Alejandro Aguirre. Tambien jugaron Iñaki Cano, Urko Genua, David Valencia, Albin Chalafre y Aitor Asurmendi.

Mañana los irundarras visitarán al Hernani, que tiene cuatro puntos pero un partido pendiente.