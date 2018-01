Tres puntos para abrir hueco con la zona peligrosa de la clasificación Orbegozo marcó el gol de la victoria contra el Bilbao Athletic. / F. DE LA HERA El Real Unión visita esta tarde al Vitoria en Olaranbe (16.00, ETB)José Luis Ribera tiene claro que «para seguir siendo competitivos necesitamos mucho trabajo e intensidad» BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 27 enero 2018, 00:52

El Real Unión rompió la semana pasada con la mala racha que le había llevado a estar nueve partidos seguidos sin ganar. Lo hizo imponiéndose 1-0 a un gran equipo como el Bilbao Athletic, lo que además de darle tres puntos, le permitió al equipo llenar su mochila de moral y volver a creer en que se le puede ganar a cualquiera si se hacen las cosas bien. Tras la alegría de hace siete días, los irundarras disputarán esta tarde un encuentro que se antoja vital para seguir escapando de la zona baja de la tabla. Y es que se medirán a partir de las cuatro al Vitoria, que es el equipo que ocupa el puesto de promoción de descenso.

El cuadro txuribeltz es decimoquinto con veinticuatro puntos y su rival de hoy tiene tres puntos menos. Es decir, un triunfo permitiría meter seis con la zona roja de la tabla, pero una derrota volvería a colocar al Real Unión en una situación más que complicada.

José Luis Ribera, que compareció ayer en la sala de prensa del Stadium Gal, apuntó que «después de haber ganado la semana pasada, las cosas se ven de otra manera. Pero la alegría, como la rabia cuando pierdes, solo dura dos días. Para volver a ganar hay que dejar atrás lo del fin de semana pasado y seguir trabajando como lo venimos haciendo».

El entrenador añadió que «el triunfo sí nos permite afrontar el partido contra el Vitoria con otro cuerpo, pero tenemos que ser muy conscientes de que va a ser un encuentro complicado, como lo son todos fuera de casa. Además, a domicilio nos está costando más ser competitivos».

En ese sentido, Ribera comentó que «para ser competitivos necesitamos mucho trabajo e intensidad. Y eso no está reñido con jugar bien. Se puede atacar muy bien y luego ser muy fuertes y replegarse bien cuando no se tiene balón. A esto es a lo que me vengo refiriendo cuando hablo de equilibrio».

Preguntado por el partido, señaló que «el Vitoria es un rival difícil. Es el filial del Eibar, pero no juega como un filial, aunque sí que tiene jugadores de calidad».

También reconoció que «para mí, cada partido es una final y lo tenemos que jugar como si fuera el último. Pero este es un poco más importante porque además de permitirnos ganar dos partidos seguidos, podemos meter más distancia con un rival que está cerca. Esto es así, pero quiero que el equipo tenga la mente despejada y que solo pensemos en lo que pasa en el campo».

Fuera de la lista

Ribera, por primera vez desde su llegada, ha tenido a veinte jugadores disponibles y ha tenido que dejar a algunos fuera. No estarán en el partido de hoy Urkizu, lesionado, Gayoso ni Hernáez.