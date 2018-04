Una treintena de alumnos finaliza la formación en hostelería de Bidasoa Activa Alumnos, profesores y responsables de Bidasoa Activa, en el taller de cocina del Antiguo Hospital. / DE LA HERA La inserción laboral del alumnado de los cursos de Cocina nivel II alcanzó en los años 2015 y 2016 una media del 79% MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Miércoles, 18 abril 2018, 00:16

Una treintena de alumnos han participado en los cursos de Cocina (niveles I y II) y Servicios de Restaurante y Bar, organizados por los ayuntamientos de Irun y Hondarribia, a través de Bidasoa Activa, que se han impartido en el taller del Antiguo Hospital. Ambos cursos, subvencionados por Lanbide, tenían por objetivo ofrecer al alumnado, compuesto por personas en situación de desempleo en su mayoría, mayores oportunidades de incorporarse o reincorporarse al mercado laboral.

Los anteriores cursos de especialización profesional en hostelería impartidos por Bidasoa Activa han dado buenos resultados. En concreto, un 79% de los alumnos que finalizaron el Curso de Cocina nivel II en los años 2015 y 2016, encontró trabajo.

El presidente de Bidasoa Activa, Miguel Ángel Páez y la consejera de la agencia de desarrollo María Serrano visitaron ayer el taller de cocina del Antiguo Hospital, donde los alumnos siguen las clases. Páez se mostró convencido de que los alumnos y alumnas del taller «podrán adaptarse a los establecimientos de hostelería con éxito» y destacó la labor que se está realizando «con personas que tienen dificultades de inserción laboral, por diferentes motivos o personas que han quedado desvinculadas del circuito educativo y que, con estos cursos, están obteniendo una titulación».

María Serrano, por su parte, hizo hincapié en «la importancia de profesionalizar el sector de la hostelería, que es un sector muy competitivo y en el que las exigencias son cada vez más grandes. En una comarca en la que estamos ofreciendo la gastronomía como un polo de atracción, tener personas formadas es muy importante para ellas y también para el sector».

El curso de Servicios de Restaurante y Bar (nivel I) se inició el pasado mes de noviembre y finalizó el 15 de febrero. En total, participaron 14 personas, de las cuales 7 se encuentran realizando prácticas. Herminia Sanz, profesora del curso, ha contado con «un grupo de alumnos muy bueno, que ha adquirido capacidades, habilidades y la actitud que se necesita para trabajar en hostelería. Tenemos la esperanza de que todos o casi todos consigan ese ansiado puesto de trabajo».

La experiencia de Aintzane Sedano, alumna de este curso, ha sido muy positiva. «Me he quedado en el establecimiento donde he hecho prácticas. Me han ofrecido un puesto de encargada de barra y estoy muy contenta», señalaba.

El curso de Cocina se inició en octubre y finalizará el 28 de mayo. Un total de 15 personas han participado en este curso y al terminar las clases teóricas realizarán prácticas en diferentes empresas. «La experiencia ha sido muy buena. Estoy encantada con el grupo», comentaba la profesora Eli Segurado. «Han adquirido conocimientos, actitudes y capacidades a la hora de trabajar en la cocina, no sólo a la hora de hacer unos platos, sino para todo lo que supone trabajar en grupo en un restaurante. Creo que la mayoría de ellos van a conseguir un puesto de trabajo».

Javier Etxebeste, alumno del curso de Cocina, nunca había trabajado en este sector, «pero siempre me ha gustado la cocina y cuando supe de este curso decidí apuntarme», señalaba. «Estoy contento con la formación que se da y estamos todos con mucha ilusión para hacer las prácticas».

Desde el año 2014, Bidasoa Activa ha organizado ocho cursos en el ámbito de la hostelería y el turismo, en los que han participado un total de 117 personas.