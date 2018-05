El tiempo de Ainize Txopitea Apertura. Ainize Txopitea, Juncal Eizaguirre y Fernando Galvano, ante dos instalaciones de la artista. / F. PORTU La artista donostiarra expone medio centenar de obras en la Sala Menchu Gal | MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Viernes, 1 junio 2018, 00:15

Ainize Txopitea toma hoy el relevo de Carmen Maura en la sala Menchu Gal. La artista donostiarra expone, hasta el 2 de septiembre, medio centenar de obras, la mayoría de ellas realizadas este año, que ha agrupado bajo el título 'The time is now' (El tiempo es ahora).

La delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre, la propia artista y el comisario de la exposición, Fernando Golvano, presentaron ayer la nueva muestra de la sala Menchu Gal, que se abre al público a las siete de esta tarde. «Se trata de la apuesta más arriesgada que hemos hecho en esta sala, en cuanto a la variedad de estilos reunidos en una sola exposición», señaló Eizaguirre. «Lo interesante de esta propuesta es que nos va a permitir disfrutar de la gran capacidad creativa de la artista».

Un triángulo equilátero de color verde sobre las ramas desnudas de un árbol en blanco y negro ilustran el cartel y el catálogo de la exposición de Ainize Txopitea. «El triángulo simboliza el equilibrio entre los tres cuerpos de trabajo que presento en esta sala: 'Interstellar', 'Fractal nature' y 'Resistance'». Dos instalaciones poético visuales: 'Less ego more soul' (Menos ego más alma) 'Evolution' completan la muestra.

Confiteras irunesas

La artista ha querido, además, rendir un pequeño homenaje a la ciudad que acoge la muestra, con una obra que habla «sobre las confiteras del siglo XIX de Irun. Recurrí a la fototeca municipal para pedir los derechos y poder utilizar una imagen de la fábrica Chocolates Elgorriaga. Acabé haciendo un collage jocoso de empoderamiento, con el que disfruté bastante, en el que las mujeres están en la cima de la fábrica».

La sala pequeña de Menchu Gal se ha pintado de negro para acoger los veinte foto-collages de la sección 'Interstellar'. En ella, mujeres de las primeras décadas del siglo XX solas, en pareja o en grupo habitan paisajes hostiles y hermosos a la vez, en actitud «de valentía, de riesgo y de divertimento», añade la artista. «Son mujeres autoexiliadas en otros mundos, a modo de reflexión o crítica de lo que estamos haciendo en éste».

La sala grande acoge los otros dos cuerpos de la exposición. 'Fractal nature' (Naturaleza fractal) está compuesto por cinco imágenes de gran formato «sobre un tema que siempre me ha intrigado y en el cual sigo trabajando. Es una pregunta infinita en sí misma, que habla sobre los arquetipos de la construcción en la naturaleza y del imparable patrón de su propia construcción. Son imágenes en blanco y negro, con intervenciones de lenguaje».

Otras quince imágenes, unas en lienzo y otras en papel, componen 'Resistance', el tercer cuerpo de la muestra, «que habla sobre la resistencia de la propia identidad», añade la artista. Representan a hombres y mujeres «con los rostros anulados y coloreados, pero no por tener el rostro eliminado denotan menos actitud. El rostro es lo primero que se ve, pero al eliminarlo te das cuenta de que la actitud, finalmente, es lo más importante».

Txopitea agradeció al Ayuntamiento «la oportunidad de exponer en la Sala Menchu Gal» e invitó a los iruneses a acudir a visitar la muestra. «Espero que la gente de Irun pueda disfrutar de estas obras y captar no sólo el concepto, sino lo que he intentado transmitir desde un inicio».

Fernando Golvano agradeció, igualmente, a la delegada de Cultura la ocasión de comisariar su primera exposición en la Sala Menchu Gal, una muestra «que me ha permitido descubrir los mundos poéticos y críticos de una artista muy valiosa», dijo. El comisario destacó de la obra de Txopitea «la constante actitud vitalista, crítica y poética que se manifiesta en un lenguaje híbrido, mestizo de integración de imágenes, textos, palabras y logotipos».

'The time is now' se inaugura hoy a las 19.00 y puede visitarse en el horario habitual de la sala (viernes y sábados, de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 11.30 a 13.30).