«Algo con lo que hemos soñado toda la vida» Las diecinueve cantineras del Alarde tradicional vivieron ayer una noche mágica durante el acto de su presentación oficial JOANA OCHOTECO Miércoles, 28 junio 2017, 23:49

Diecinueve irunesas nunca olvidarán la noche de ayer: Elena Garayalde Aseguinolaza (Tamborrada), Amaia Aranburu Escamochero (Banda de Música), Marina García Fernández (Escolta de Caballería), Amaiur Ugarte Moso (Behobia), Maider Beltrán Erquicia (Ventas), Saioa Iriarte Etxegia (Meaka), Ane Rekarte Toledo (Bidasoa), Cristina Ramajo Gutiérrez (San Miguel), June Sánchez Martínez de Iturrate (Olaberria), Junkal Susperregui Gamboa (Ama Shantalen), Shandra Ordóñez García (Anaka), Juncal Calderón Vesga (Buenos Amigos), Maitane Mindegia Urroz (Uranzu), Sara Moreno Madrid (Santiago), Leire Legorburu Gallego (Lapice), Elena Murga Martínez (Real Unión), Casandra Gamíndez Alonso (Azken Portu), María Macarro Barroso (Belaskoenea) y Miriam Martínez Serrano (Artillería), las cantineras 2017 del Alarde tradicional, vivieron y disfrutaron del acto de su presentación oficial ante la ciudadanía. La climatología inestable que reinó durante todo el día no pudo con la ilusión de las diecinueve jóvenes.

Las cantineras desfilaron ante un público que las aplaudió desde el inicio del recorrido, en la plaza Alberto Anguera. A su llegada a la plaza del Ensanche fueron recibidas por cantineras del Alarde 2016, que les hicieron entrega de un ramo de flores. A continuación, saludaron una a una a los irundarras desde el kiosco y les dirigieron unas palabras. Fueron Junkal Susperregui, en euskera, y Elena Murga, en castellano, quienes hablaron en nombre de las diecinueve.

«Quién nos iba a decir a nosotras que llegaría el día en el que escucháramos decir nuestros nombres a los pies del kiosco. Algo con lo que hemos soñado toda nuestra vida», aseguraron. «Qué bonito poder sentir de primera mano la ilusión de los niños, y qué bonito recordar cuando éramos nosotras parte de esos niños, que correteaban detrás de la compañía con abanico de papel en mano».

Las cantineras tuvieron también palabras de agradecimiento: «Gracias a los que año tras año hacen posible nuestro Alarde y trabajan duro para ello. Gracias a los que nos apoyan desde las aceras, ya que sin ellos no tendría sentido. Gracias a las diecinueve compañías que han hecho posible que estemos hoy aquí. Gracias a nuestras familias y amigos por arroparnos en estos momentos y ser partícipes de ello». Y se despidieron prometiendo «que disfrutaremos de estos sanmarciales como nunca, recordando a los que no están. Ojalá que el sentimiento por esta tradición que nos ha llegado desde nuestros antepasados no se pierda y siga creciendo generación tras generación».

A continuación, tomó la palabra el general del Alarde, Paco Carrillo. «Lo que hoy vivimos aquí es uno de los instantes más bellos de nuestro querido Alarde. Sintetiza perfectamente el impulso que, año tras año, nos lleva a compartir estos sentimientos», afirmó. La máxima autoridad del desfile destacó la importancia de la unión: «El empeño de sacar adelante nuestro Alarde es fruto de esa unión. Y la mejor expresión de ese espíritu es el trabajo que tantos y tantas iruneses e irunesas aportan en el sinfín de tareas y trabajos, invisibles pero no por ello livianos, que hacen posible esta gozosa expresión de voluntad popular. Gracias, en nombre de todos y todas los que vivimos el Alarde. Os lo debemos todo. Porque el Alarde es también eso: una proclama de unidad hecha a través de la alegría y del disfrute. Una gigantesca expresión de solidaridad nos honra a todos y todas».

Horarios de la revista

Hoy, la Revista de Armas se celebrará en los siguientes horarios y lugares: Caballería (San Juan, 15.55), Uranzu (calle Uranzu, 16.00), Ama Shantalen (plaza Urdanibia, 16.05), Behobia (calle Juncal Labandibar, 16.25), Bidasoa (Alunda, 16.50), Azken Portu (Darío de Regoyos, 17.20), Buenos Amigos (puente de Artia, 17.35), Meaka (Ibarrola, 17.45), Olaberria (Estebenea, 18.35), Santiago (Prudencia Arbide, 18.50), Artillería (San Juan, 19.00), Lapice (parque Alai Txoko, 19.25), Belaskoenea (colegio Belaskoenea, 19.40), Ventas (calle Ezurriki, 19.50), Anaka (plaza Florencio Iratxeta, 20.15), San Miguel (Alberto Anguera, 20.30) y Real Unión (plaza Ensanche, 20.45).