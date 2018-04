Una red social al aire libre Juncal Eizaguirre, Susana Zaldibar y Gaizka Zuazo, frente a la instalación. / F. DE LA HERA Kunsthal celebra su 20 aniversario con una instalación que tiene por objetivo generar encuentros entre personas JOANA OCHOTECO IRUN. Miércoles, 25 abril 2018, 00:16

Somieres y tubos de plástico conforman la instalación creada por el Centro Superior de Diseño Kunsthal en la plaza Txanaleta, que estos días celebra su 20 aniversario. Estudiantes del centro han construido, con materiales cedidos por Emaús, un artefacto que pretende generar encuentros y que han titulado 'Red social analógica'.

La delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre, presentó ayer esta iniciativa en la que el Ayuntamiento ha colaborado con Kunsthal: «el planteamiento de sacar el diseño a la calle y acercarlo a la ciudadanía nos parece muy interesante», aseguró. El hecho de que la instalación esté situada en una plaza tiene un significado vinculado a su objetivo: el proyecto surge de la reflexión en torno a «cómo ciertos espacios públicos pierden su característica o condición más importante, ser espacios para relacionarse», explica Gaizka Zuazo, director de Kunsthal.

«Tanto en el diseño y la concepción, pero sobre todo en la ejecución, han participado alumnos de la escuela», añadió Zuazo. La instalación invita «al juego, a lo lúdico, entre personas de distintas edades e intereses que interaccionan» a través de esa red de tubos, comunicándose desde los extremos de cada uno. Debido a que están enmarañados, cuando una persona se coloca frente a uno de ellos no sabe cuál es el extremo que le corresponde y quién está al otro lado. La instalación permite plantear varias reflexiones, como por ejemplo «cómo en las redes sociales la gente se relaciona pero en un plano digital, más impersonal». No hay «un contacto físico que pensamos que es fundamental para la sociedad». El uso de la instalación también refleja la idea de que, al relacionarse mediante una red social, en ocasiones no es posible saber con quién se está hablando. Susana Zaldibar, profesora de Kunsthal, explicó que grupos de escolares visitarán la instalación para interactuar mediante ella y reflexionar sobre cómo se relacionan entre ellos y a través de las redes sociales.

La 'Red social analógica' permanecerá instalada unas semanas en la plaza Txanaleta y, en verano, se organizará en el CBA una exposición en torno al montaje y resultado de la instalación.