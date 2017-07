Simon (Barbero 'authentic'): «Es la primera vez en mi vida que me dejo barba, ¡aquí en Irun!» Simon, un barbero auténtico, en su barbería y peluquería 'Authentic'. / F. DE LA HERA Argelia, Bélgica e Irun son los lugares que marcan el camino de nuestro protagonista para, al fin, convertirse en un barbero auténtico YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Viernes, 7 julio 2017, 00:24

En Irun tenemos a nuestro propio 'Barbero de Sevilla'. Nuestro Fígaro se llama Simon, pero no es de Sevilla. Es argelino con toques belgas y ahora irundarras, claro. Tampoco busca conquistar a Rosina que como no tiene barba, no le interesa. Simon es un barbero de verdad. Auténtico, como su local de la calle Joaquín Gamón. En 'Authentic', un salón de barbas y peluquería, el argelino hace de las barbas un arte. Comienza nuestra ópera: 'El barbero de Irun'. Confíen, Simon sólo utiliza las navajas para trabajar. Primer acto.

-Si a un barbero le haces una pregunta incómoda, ¿saca la navaja?

-(Risas) ¡No! Las navajas solo las uso para afeitar. Lo prometo.

-Confío, pero te advierto que me defenderé con mi bolígrafo.

-Eso sí que me da miedo. El inglés y el francés los domino, pero aún estoy aprendiendo castellano. ¡Ten paciencia!

-Bien sûr. Una fácil, ¿de dónde eres?

-Yo nací en Argelia. Soy del norte. No soy árabe, soy bereber.

-¿Allí te formaste como barbero?

-Bueno, he aprendido más en Bélgica, pero sí, los primeros pasos los di allí.

-¿La del barbero es una profesión habitual en Argelia?

-Sí, sí. Allí todo el mundo va a la barbería. Hay muchos barberos, es casi una tradición. Claro, allí es muy barato. Creo que cobran cincuenta céntimos, ¡imagínate!

-Es más barato que hacérselo en casa...

-Allí es algo muy común. Ir a la barbería, estar con amigos, charlar... Por eso no es tan profesional.

-¿Se trabaja diferente?

-Mucho. En Argelia era como estar en casa, con la familia y amigos. Era poco serio y yo quería aprender a ser un profesional, por eso me fui a Bélgica.

-¿Por qué Bélgica? Creía que las barberías eran típicas del Reino Unido...

-Sí, sí. Todas las técnicas vienen de Londres, pero yo tenía un amigo en Bélgica y me resultó más sencillo irme allí. Yo quería trabajar. Llegué y lo primero que hice fue buscar trabajo de barbero.

-¿Fue fácil?

-Sí. Trabajando allí es dónde he aprendido a ser un profesional de verdad.

-¿Qué aprendiste en Bélgica?

-Aprendí mucho sobre productos, en Argelia no usábamos nada. También hice muchos dibujos en el pelo. Ese tipo de corte moderno es muy habitual allí. ¿Sabes? Dibujos como la raya a un lado que llevó Cristiano Ronaldo. (Risas)

-Ronaldo siempre marcando tendencia...

-En Bélgica trabajábamos mucho los dibujos en el pelo. Aquí, los hombres son menos atrevidos.

-Aquí la mayoría de los hombres son de la Real o del Athletic, imitan a Prieto o Aduriz.

-¿Esos son modernos?

-¡No mucho!

-Yo aquí ofrezco corte moderno a diez euros, ¡ojalá se animen!

-Y como barbero, ¿aprendiste técnicas nuevas?

-Sí, también. En Bélgica aprendí a usar la máquina para retocar. En Argelia no la usábamos.

-¿La búsqueda de nuevas técnicas te trajo a Irun?

-(Risas) No, fue otra cosa. En unas vacaciones conocí a la que hoy es mi mujer. Es una catalana que vive en Irun, así que...

-¡L'amour!

-Sí, hace no mucho decidí dejar Bélgica y venir a Irun.

-Una vez instalado, ¿cuándo surge la opción de abrir tu propio negocio?

-Eso es un sueño que he tenido siempre, pero si no llega a ser por el apoyo de mi mujer, tal vez, no lo habría hecho nunca.

-¿Por qué?

-Tenía mucho miedo. Vine aquí y casi no conocía a nadie, tampoco hablo bien el idioma... ¡no sé! Lo veía muy complicado.

-Pero aquí estás, cumpliste el sueño...

-¡Sí! Tenías que haber visto esto el primer día, era muy diferente.

-¿Qué había?

-¡Nada! Sólo una lámpara ahí al fondo. Han sido meses de mucho trabajo. Esto antes era una zapatería, creo, pero estaba muy abandonado.

-Ahora parece una barbería londinense, no te falta de nada.

-Claro, he intentado poner los símbolos de las barberías y tenerlo todo listo para trabajar bien.

-Se nota que te gusta tu trabajo...

-¡Muchísimo! Ser barbero es un arte. Me gustan las cosas artesanales y esto lo es. Empecé a trabajar con diecinueve años y cada vez me gusta más. Esta profesión es muy especial. Disfruto mucho trabajando con las manos, con el trato de la gente...

-¿Qué tal te han acogido los irundarras?

-Muy, muy bien. Yo intento cuidar mucho a mis clientes, ellos son el mejor testigo de mi trabajo. Si mis clientes se van contentos, se lo recomendarán a otros. Eso es importante.

-La mejor estrategia de marketing, sin duda.

-Sí, sí. Es la mejor publicidad. Estos días de fiestas, he trabajado mucho. Los hombres también son coquetos y han venido a arreglarse.

-¿Vienen a cortarse el pelo o a afeitarse?

-Hay de todo. Estoy muy contento.

-Tú llevas barba, la navaja contigo no la usas...

-(Risas) Me acabo de dejar barba por primera vez en mi vida, ¡aquí en Irun! No a todo el mundo le queda bien o tiene una buena barba.

-¿No? En la era de los hipsters, yo creía que a todos los hombres les venía bien la barba.

-No, yo creo que la barba roja es la mejor. Hay hombres que tienen muy poca barba, yo les aconsejo que no se la dejen.

-¡Así sacas la navaja!

-(Risas) Yo siempre he ido con afeitado perfecto. La cara queda muy bien después de un buen afeitado. Suave y limpia. Al principio hasta se me hizo raro dejarme la barba.

-Eres un barbero con barba. Auténtico, como tu local.

-¡Uy! Lo que me costó encontrar el nombre...

-¡No me digas! ¿Por qué?

-Yo quería un nombre especial, pero que definiese bien este trabajo. Un día estaba en casa, en el sofá, y me vino a la cabeza la palabra 'authentic'. Lo vi claro. Eso quiero yo, que este sea un sitio auténtico; nuevo, pero tradicional. Una barbería de verdad, auténtica y única.