Sigue el dominio de Santiagotarrak en la Copa de Euskadi de Ríos y Maratón Los irundarras posan contentos tras su buena actuación en la multitudinaria 'BBKayak' de Bilbao. El club irundarra se impuso en la segunda y tercera prueba I.A. IRUN. Viernes, 8 junio 2018, 00:14

Santiagotarrak sigue dominando la 'XX Copa de Euskadi de Ríos y Maratón'. Hace unas semanas se impuso en la prueba inaugural y ahora ha ganado también las dos disputadas en Bilbao y Barrika, con lo que consolida su liderato.

En la ría de Bilbao se celebró una multitudinaria 'BBKayak 2018', con presencia de clubes estatales y extranjeros. En lo que se refiere a la competición autonómica, Santiagotarrak se impuso con claridad.

El club irundarra obtuvo once victorias: El canoísta senior Sergio Arana, Igor Nieto y Nerea García en sub23, Beñat Arsuaga en juniors, Unai Amostegi en cadetes, el canoísta cadete Ibai Muñoz y el infantil Ian Anatol en embarcaciones individuales, y Tania Prol y Nerea García en categoría senior, Aimar Amundarain junto a Jon Urretabizkaia en juniors, Uxue Arsuaga junto a Eider Amundarain en cadetes y los infantiles Izan Briz y Rubén de la Fuente en K-2. A esos once oros hay que sumar once platas y ocho bronces.

La tercera prueba de la Copa fue en Barrika, el 'Ascenso-Descenso de la ría del Butrón'. En este caso las victorias fueron siete y llevaron las firmas de los juniors Beñat Arsuaga e Intza Méndez, el cadete Asier Romero, los canoístas sénior y cadete Sergio Arana e Ibai Muñoz, y en K-2 las sénior Tania Prol yNerea García Zabalegi y las cadetes Irene Gorrotxategi y Eider Amundarain. Los irundarras volvieron además con dos platas y cuatro bronces.

La siguiente prueba será este fin de semana en Plentzia y después llegará un Descenso del Bidasoa tempranero, el 7 de julio.

Gorrotxategi, en el Europeo

Hoy empieza en Belgrado, Serbia, el Campeonato de Europa de sprint, una competición en la que participa el irundarra Aitor Gorrotxategi a pesar de tener solo 19 años.

El representante de Santiagotarrak, junto con los muy laureados Javier Hernanz y Pelayo Roza y Rubén Millán, tiene hoy a las 14.00 la clasificatoria, a las 17.12 tendría la semifinal si no ha conseguido plaza para la final y ésta se celebrará mañana a las 12.00.